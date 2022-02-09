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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OMÜ’de ‘İyilik Projesi’ devam ediyor

İHA

OMÜ’de ‘İyilik Projesi’ devam ediyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve AKANDER arasında imzalanan protokolle öncelikle Atakum ilçesindeki ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencilerin yararına olacak ortak bir proje hayata geçirildi.
Projeyle, ortaokul ve lisede öğrenciler arası şiddetin önlenmesi, azaltılması ve dönüştürülmesi için ‘Akran Arabuluculuğu Projesi’ uygulanması amaçlanıyor. Proje sürecinde OMÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı öğrencileri arabuluculuk eğitimlerine aktif olarak katılarak okul psikolojik danışmanlarına destek verdi.
Yapılan çalışmayla öğrencilerin kendi aralarında yaşadıkları anlaşmazlıkları bir yetişkine gereksinim duyulmaksızın; tarafsız, adil ve eşitlik prensiplerine bağlı kalınarak barış yapıcılık/arabuluculuk ve müzakere becerilerine sahip aynı yaştaki akranlarının yardımıyla barışçıl bir şekilde çözümlenmesini sağlamak hedeflendi. Bu yolla bir yandan öğrenciler arası anlaşmazlıklar yapıcı ve barışçıl olarak yönetilirken, diğer yandan her okulda onlarca arabulucu/barış yapıcı öğrenciler eğitilmesi düşünülüyor.
Akran Arabuluculuğu Projesiyle toplumun temel değerleri başta olmak üzere, uzlaşma kültürünün yaygınlaşacağı, empati kurma duygularının pekişeceği, katılımcıların pozitif roller üstlenecekleri çeşitli etkinlikler ve eğitimler veriliyor. Verilen eğitimler sonrasında öğrencilerin kişiler arası anlaşmazlıkların şiddet kullanmaksızın yapıcı ve barışçıl çözümüne ilişkin kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgilerin üretilmesi, öğretilmesi ve yayılması düşünülüyor.
Proje Koordinatörü Psikolojik Danışmanı Naciye Çavuş Kasik, ortaokul ve liselerde öğrencilere verilen arabuluculuk eğitimlerine öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiklerini, özellikle uygulamalarda üstün gayret göstererek büyük başarı elde ettiklerini belirtti. Kasik, rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğrencilerine okullarda akran arabuluculuğu eğitimlerine verdikleri destek ve etkin katılımları nedeniyle tebrik ederek sorumlu davranışlarıyla eğitim alan öğrencilere çok iyi rol model olduklarını söyledi.
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hatice Kumcağız ise şunları söyledi:
“Projeye gönüllü olarak katılan rehberlik ve psikolojik danışmanlık programı öğrencileri ‘Bir İyilik Projesi’ olarak nitelendirilen sosyal sorumluluk projesinde yer almaktan çok mutlu oldular. Öğrencilerimiz gerçekleştirilen proje sürecinde akran arabuluculuğu konusunda deneyim elde ettiler ve gerçekleştirilen uygulamaların mesleki gelişimlerine olumlu yönde katkıları oldu.”
Proje başladığından itibaren Atakum ilçesinde 11 ortaokul ve 11 lise olmak üzere toplam 22 okulda akran arabuluculuğu eğitimi verildi ve arabuluculuk odaları düzenlenmeye devam ediyor.

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