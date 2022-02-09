AVM’deki ziyaretçiler harcadıkça kazanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AVM’deki ziyaretçiler harcadıkça kazanacak

İHA

AVM’deki ziyaretçiler harcadıkça kazanacak

– Samsun’da Sevgililer Günü dolayısıyla alışveriş yapan vatandaşlar, harcadıkça kazanacak.
Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Sevgililer Günü’nün yaklaştığı günlerde ziyaretçilerine harcadıkça kazanma şansı sunuyor. Sevgililer Günü alışverişini fırsata dönüştüren Kampanya ile 500 TL ve üzeri alışveriş yapan herkese sürpriz hediyeler kazanma fırsatı sağlanacak.
14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel gerçekleştirilecek kampanya dahilinde 1114 Şubat tarihleri arasında tek seferde yada toplamda 500 TL ve üzeri alışveriş yapan Lucky Card sahipleri fiş yada faturalarını danışma bankosuna işletip, 1. katta kurulacak olan alanda ‘Patlat Kazan’ oyununu oynayacak. Sevgililer Günü kampanyasına katılan ziyaretçiler hem eğlenip hem de ilgili mağazalardan yüzlerce hediyenin sahibi olabilecek. AVM ziyaretçilerinin ister bir mağazadan, isterlerse farklı farklı mağazalardan yapacakları alışverişlerinin toplamı 500 TL'ye ulaştığında yapmaları gereken tek şey Lucky Card bankosuna uğramak olacak.
Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi, birbirinden eğlenceli etkinlikleri, bir gün değil her gün kazandıran kart özelliği ve birbirinden avantajlı hediye kampanyaları ile ziyaretçilerinin alışveriş deneyimlerini eğlence ve avantaja dönüştürmeye devam ediyor. Detaylı bilgi ve yapılan kampanyalara AVM’ni sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

SASKİ 99 bin 579 arızaya müdahale etti
YEREL HABERLER SASKİ 99 bin 579 arızaya müdahale etti
OMÜ’de ‘İyilik Projesi’ devam ediyor
YEREL HABERLER OMÜ’de ‘İyilik Projesi’ devam ediyor
Fuat Çapa: “Ligin ikinci devresine iyi başladığımızı düşünüyorum”
YEREL HABERLER Fuat Çapa: “Ligin ikinci devresine iyi başladığımızı ...
Park halindeyken yanan minibüs kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Park halindeyken yanan minibüs kullanılamaz hale ...
Başkan Sarıcaoğlu’ndan ilaç gibi proje
YEREL HABERLER Başkan Sarıcaoğlu’ndan ilaç gibi proje
Samsun’da 1 hafta içinde virüslü ve temaslı vaka sayısı 50 bine yaklaştı Müdür Oruç: "Halen hiç aşısını olmamış ya da iki dozunu tamamlamamış 150 binin üzerinde vatandaşımız var" "Milli aşımız Turkovac en büyük güvencemiz"
YEREL HABERLER Samsun’da 1 hafta içinde virüslü ve temaslı vaka ...
Kaza yaptıkları aracı bırakıp kaçtılar
YEREL HABERLER Kaza yaptıkları aracı bırakıp kaçtılar
Kablo hırsızı kaçamadan yakalandı
YEREL HABERLER Kablo hırsızı kaçamadan yakalandı
Samsunspor, Joel Kayamba'yı kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Samsunspor, Joel Kayamba'yı kadrosuna kattı
OMÜ’de 3 dili öğretecek çevrimiçi dil uygulaması geliştiriliyor
YEREL HABERLER OMÜ’de 3 dili öğretecek çevrimiçi dil uygulaması ...
FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs ...
Başkan Sandıkçı: “Canik karla mücadeleden yüz akıyla çıktı”
YEREL HABERLER Başkan Sandıkçı: “Canik karla mücadeleden yüz akıyla ...
Lojman yangınında imam camdan atlayarak kurtuldu
YEREL HABERLER Lojman yangınında imam camdan atlayarak kurtuldu
Samsun'da üçü yazlık 6 evden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da üçü yazlık 6 evden hırsızlık yapan 2 kişi ...
Cep telefonu gaspına 7 yıl 4 ay hapis
YEREL HABERLER Cep telefonu gaspına 7 yıl 4 ay hapis
Samsun ve Tokat’ta nüfus arttı Çorum ve Amasya’da azaldı
YEREL HABERLER Samsun ve Tokat’ta nüfus arttı Çorum ve Amasya’da ...
Samsun’da jandarma 136 adet sikke ele geçirdi
YEREL HABERLER Samsun’da jandarma 136 adet sikke ele geçirdi
Çarşamba Belediyesi’nden ücretsiz otopark hizmeti
YEREL HABERLER Çarşamba Belediyesi’nden ücretsiz otopark hizmeti
Samsun'da 2 kişi uyuşturucu ticaretinde gözaltına alındı
YEREL HABERLER Samsun'da 2 kişi uyuşturucu ticaretinde gözaltına ...
Samsun'da polisten 'Onur Anıtı' nöbeti
YEREL HABERLER Samsun'da polisten 'Onur Anıtı' nöbeti
Samsunspor Ensar Arslan ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Samsunspor Ensar Arslan ile 3,5 yıllık sözleşme ...
Profesör Özkaya uyardı: "Bu şekilde giderse hastalara yer bulamayacağız, vatandaşın aşı tereddüdü yoğun bakımları doldurdu" 2 aydır yoğun bakımda yatan aşısız hastanın pişmanlığı
YEREL HABERLER Profesör Özkaya uyardı: "Bu şekilde giderse hastalara ...
Samsun Büyükşehir’den 2022’nin ilk konseri
YEREL HABERLER Samsun Büyükşehir’den 2022’nin ilk konseri
İLKEM’den YKS eğitim kampı
YEREL HABERLER İLKEM’den YKS eğitim kampı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.