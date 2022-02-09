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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TOBB’dan Samsun’a 5 okul

İHA

TOBB’dan Samsun’a 5 okul

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan ve ülke genelinde 154 ilçeye 154 okul kazandıracak ‘Ulusal Eğitime Katkı Protokolü’ sayesinde Samsun’a da 5 yeni yeni okul yapılacak.
Eğitime katkıları devam eden TOBB, elini taşın altına koyarak, Türkiye genelinde 154 ilçeye 154 okul kazandıracak. Geçmiş günlerde Ankara’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer’in imzaladığı ‘Ulusal Eğitime Katkı Protokolü’ çerçevesinde Türkiye genelinde 154 ilçeye kazandırılacak 154 okulun beşi de Samsun’a yapılacak. İmza töreninde de bulunan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu, beş okulun Çarşamba, Bafra, Havza, Terme ve Vezirköprü ilçelerine yapılacağını müjdeledi.

“Mutlu ve gururluyuz”
İmzalanan protokolle birlikte geleceğin teminatı olan çocuklara yatırımın devam ettiğini belirten Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Ülkemizin geleceği ve çocuklarımızın eğitimi için çatı kuruluşumuz TOBB öncülüğünde elimizi taşın altına koymaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Türk özel Sektörünün en güçlü ve en büyük çatı kuruluşumuz TOBB tarafından Başkanımız Sn. M.Rifat Hisarcıklıoğlu öncülüğünde 81 ile 81 okul projesi hayata geçirilmişti, bu projenin sonuna gelinmiş durumda. Bu okullardan bir tanesi de ilimize yapılmıştı. Şimdi de oda ve borsalarımızın bulunduğu 154 ilçeye 154 yeni okul yapılması için Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Mahmut Özer tarafından imzaların atılmasıyla Türk iş dünyası ve Samsun iş dünyası temsilcileri olarak büyük bir mutluluk ve gurur yaşıyoruz. Söz konusu protokol ile birlikte TOBB, 26 ilkorta okul, 67 lise, 11 fakülte, 21 öğrenci yurdu, 13 kapalı spor salonu, 6 atölye ve laboratuvar benzeri tesis, 1 üniversite, yurt dışında yapılan 8 okul olmak üzere 153 okul ve yeni yapılacak 154 okul ile toplamda 307 okulun hayata geçirilmesine öncülük etti” dedi.
Açıklamasında eğitimin önemine vurgu yapan Başkan Murzioğlu, şunları söyledi:
“İş dünyası temsilcileri olarak, eğitimin ne kadar hayati bir önem taşıdığını ve kuşkusuz yapılan en önemli yatırımın eğitim olduğunu her platformda dile getirdik, getiriyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz yıllarda öğrenci kabulüne başlayan Samsun TOBB İlyas Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden sonra ilimiz genelinde yapılacak olan beş yeni okulla Samsun, TOBB nezdinde hak ettiği değeri aldığını bir kez daha kanıtlamış oldu. Samsunumuz; eğitim ve öğretim hayatına kazandıracağımız okullarımızla birlikte gelecek yıllarda daha da üst seviyelere çıkacaktır. Bizler biliyoruz ki; eğitime yapılan yatırımdan asla zarar edilmez. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin önünü açarak, ülkemizin girişimci gücü olan evlatlarımızın her zaman yanında olacağız. Samsun iş dünyası temsilcileri olarak başta Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Mahmut Özer’e, gecesini gündüzüne katarak ülkemiz ve camiamız için emek harcayan, durmaksızın çalışan, Samsun’a verdiği değer ve önemden dolayı kıymetli Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve emeğine geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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