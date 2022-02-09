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Samsun’da tüm siyasetçi ve idarecilerden Onur Anıtı’na saldırıya ortak duruş

İHA

Samsun’da tüm siyasetçi ve idarecilerden Onur Anıtı’na saldırıya ortak duruş

– Samsun’da tüm siyasi parti temsilcileri, büyükşehir belediye ve 17 ilçe belediye başkanları, Büyükşehir meclis üyeleri bir araya gelerek Onur Anıtı’nı halatla yıkma girişimine ortak tepkilerini dile getirdi.
Samsun’da tüm siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları, Büyükşehir meclis üyeleri Atatürk Parkı’nda bulunan Onur Anıtı önünde toplandı. Anıtın önünde çekilen toplu fotoğrafla konunun siyaset üstü olduğu gözler önüne serildi. Onur Anıtı nezdinde Atatürk’ün hatırasının hedef alındığı saldırıya tepki dile getirildi.
Anıtta sergilenen ortak duruşa Samsun Büyükşehir Belediye Bakanı Mustafa Demir, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy, Gelecek Partisi Samsun İl Başkanı Mustafa Yeşilyurt, Deva Partisi Samsun İl Başkanı Kebire Birer Türk, Büyük Birlik Partisi İl Başkan Yardımcısı Baki Öztürk, Saadet Partisi ve Demokrat Parti temsilcileri, diğer ilçe belediye başkan veya vekilleri ile Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri katıldı.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşlarıyla bugünkü Cumhuriyetimizin bu güzel ülkemizin kurtuluşuna giden kuruluşuna giden yolun ilk adımını Samsun’da attı. Dolayısıyla bu minvalde Onur Anıtı’na yapılan saldırıyı hep birlikte ulusça kınıyoruz. Özellikle Samsun olarak biz çok değerli il başkanlarımızla beraber siyaset üstü şekilde bir araya gelerek bu tepkimizi Belediye Meclisi Toplantı’mızın hemen akabinde ilçe belediye başkanlarımız, büyükşehir belediye meclis üyelerimiz, iktidarıyla, muhalefetiyle buradaki tüm siyasi parti il başkanlarımızla birlikte, ortak bir duruşla vermeyi çok anlamlı bulduk. Bu tür saldırıların olmaması için elimizden gelen her şey yapılacaktır. Yargı sürecinin de sıkı takipçisi olacağız. Onur Anıtı, Bandırma Vapuru gibi bu konuda bizim için anlamlı olan alanlarımızla ilgili Valiliğimiz öncülüğünde, emniyet teşkilatımızla, büyükşehir ve ilçe belediyelerimizle beraber ilave bir çalışma yapıyoruz. Güvenliği noktasında daha neler yapılabilir tespitinden sonra gereğini yapacağız” dedi.
İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy, “Bu birlikteliğin, bu menfur saldırının gerekli cevabı verilmiştir. Tüm katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum Samsun budur. Türkiye buradan gereken mesajı almıştır” diye konuştu.
AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, “Bir hafta önce gerçekleştirilen menfur saldırıyı bu vesileyle tekrar kınıyoruz. Samsun Milli Mücadele ateşinin fitilinin ateşlendiği şehirdir. Bu mücadele hiçbir ayrım yapılmaksızın tüm milletçe gerçekleştirildi. Dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk, gazi meclisimizin ilk başkanı, ilk cumhurbaşkanımız ve ülkemizin banisi olarak 84 milyonun ortak değeridir. Bugün bu şehre yakışanı hep beraber gerçekleştirelim arzusunda olduk” şeklinde konuştu.
CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, “Bu şehir alelade bir şehir değildir. Bu şehir milli mücadelenin Mustafa Kemal Atatürk tarafından ilk kıvılcımının çakıldığı şehirdir. Bundan 34 gün önde Onur Anıtı’na menfur bir saldırı gerçekleştirildi. Bugün bu birliktelik gösteriyor ki Mustafa Kemal Atatürk hepimizin ortak değeridir” ifadelerini kullandı.
MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, “Samsun ilkadım şehridir. Kurtuluş meşalesinin yakıldığı bir şehirdir. Bu şehrin ruhunda her zaman fetihler vardır. Her zaman birliktelikler vardır. Bugün bir arada olmamızla bu tezahür etmiştir. Atatürk bizim ortak değerimizdir. Türk Milleti’nin ortak değeridir” sözlerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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