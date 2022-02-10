Samsunspor’un yeni transferleri sağlık kontrolünden geçti

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– Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor’un yeni transferleri Joel Ngandu Kayamba ve Ensar Arslan sağlık kontrolünden geçti.

Samsunspor’un 20 yaşındaki yeni transferi Ensar Arslan ve 29 yaşındaki Joel Ngandu Kayamba, VM Medical Park Samsun Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. Kontrolde ekoefor testine tabi tutulan sporculara çeşitli tahlillerin yanı sıra kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, göz, ortopedi, kulakburunboğaz ve iç hastalıkları muayeneleri yapıldı.

Devre arasında transfer edilen diğer futbolcular da hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra takıma dahil edilmişti.

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