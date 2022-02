Samsun'da 18 bin arkeolojik eser sergilenmeyi bekliyor

Barış BUDANOĞLUMustafa İNAN/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, 6 yıl önce yapımına başlanan ancak ekonomik gerekçelerle bir süren durdurulan Arkeoloji ve Etnografya Müzesi inşaatı, tekrar başladı. Projenin tamamlanması ile çoğu depolarda tutulan 18 bin arkeolojik ve etnografik eser, müzede sergilenecek.

İlkadım ilçesinde 1981'de ziyarete açılan Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, 2013 yılında yetersiz alan nedeniyle kapatıldı. İhalesi 2017 yılında yapılarak inşasına başlanan müzedeki çalışmalar, firmanın yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle 2019'da durdu. Yarım kalan müze inşaatına, yeni ihale sonrası geçen ay tekrar başlandı. 16'ncı Ulusal Mimarlık Sergisi Ödülleri'nde 'proje dalında mimari ödül'e de layık görülen proje tamamlandığında; çoğunlukla depolarda tutulan 18 bin arkeolojik ve etnografik eser, müzede sergilenecek.

İlk Tunç Çağı, Hitit, Helenistik ve Roma dönemlerine tarihlenen bronz, pişmiş toprak, kemik; milattan önce 4'üncü ve 3'üncü yüzyıllara ait Amisos mezar odalarında bulunan altın taç, küpe, bilezik gibi çok sayıda eserin yanı sıra Klasik, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait 10 binden fazla sikke, sergilenecek eserler arasında yer alıyor. Çok sayıda eser depoda bekletilirken, sütun kalıntısı, mezar taşı, çömlek, lahit gibi bazı eserler ise Samsun Müze Müdürlüğü bahçesinde tutuluyor.

'2 BİN 800 YILLIK GEÇMİŞİ OLAN ŞEHİR'

Müzenin bir an önce açılması gerektiğini belirten Samsun Yerel Tarih Grubu Başkanı Emin Kırbıyık, "2012 yılından beri müzenin taşınması planlanıyor. Nihayetinde inşaat başladı ama müteahhit iflas etti ve iş yarım kaldı. Eski arkeoloji müzesinde benim bildiğim kadarıyla 9 bin 700 parça sikke bulunuyor. Yine diğer illerde olmayan birçok türden eserler, Samsun'da. Bunların hepsini bir arada bulmak, pek mümkün değil. Bu nedenle Samsun Arkeoloji Müzesi oldukça zengin ve bu eserler sergilenmeyi bekliyor. Bir an önce inşaatın bitirilip, bu eserlerin sergilenmesini istiyoruz. Samsun yaklaşık 2 bin 800 yıllık bir tarihi olan şehir. Önceki belediye başkanı döneminde yapılan raylı sistem çalışmaları sırasında ortaya çıkan bir höyük sayesinde Samsun'un tarihi yaklaşık 400 yıl daha geriye gitti. Tarihi bakımdan oldukça zengin fakat tarihe ilgisiz kişilerden dolayı da bir o kadar şanssız bir şehir olduğumuz düşüncesindeyim" dedi.

'MÜZENİN DEVREYE GİRMESİ ÇOK ÖNEMLİ'

Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği (KATİD) Başkanı Murat Toktaş ise yüklenici firma ile ilgili sıkıntılardan dolayı Samsun'un 6 yıldır müzesiz kaldığını belirterek, şunları söyledi:

"Buradaki eserler, depolarda koruma altında bekletiliyor. 2021'in kasım ayında gerçekleştirilen ihale ile birlikte müzedeki inşaat çalışmaları yeniden başladı. 410 günlük bir yapım aşaması var, önümüzdeki yılın sonu itibarıyla da bitirilmesi öngörülüyor. Biz de bu eserlerin sergilenememesinin eksikliğini hissediyoruz çünkü milattan önce 3000'li yıllara kadar giden kalıntılar, buluntular sergilenmekteydi. Şimdi yapılan modern müzeyle sergilenemeyen eserler de gün yüzüne çıkacak. Bu müzede 13 bin 250 metrekareye yakın bir alanımız var. Müze tamamlandığında, ilimize kültürel anlamda önemli bir değer katacaktır. Tabi ki diğer müzelerimiz de şu anda açık ama mevcut olan kültürel değerlerimizin tamamını yansıtmamaktadır. Bu nedenle müzenin devreye girmesi çok önemli. Beklentimiz de alan firmanın bu işi bir an önce tamamlaması."DHA-Genel Türkiye-Samsun Barış BUDANOĞLU, Mustafa İNAN

2022-02-10 11:02:13



