Çatıda kar temizlerken düşen şahıs hayatını kaybetti

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Samsun'da evinin çatısındaki karları temizlerken yere düşen yaşlı adam tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Aşağımusalla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek katlı evinin çatısındaki karları temizleyen Ali Aydoğdu (67) çatıdan yere düşerek ağır yaralandı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ali Aydoğdu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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