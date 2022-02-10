Kulağına kar suyu kaçan hamsiye vatandaştan yoğun talep

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kulağına kar suyu kaçan hamsiye vatandaştan yoğun talep

İHA

Karadeniz'de kulağına kar suyu kaçan hamsi Samsun'da kilosu 25 TL'den kapış kapış satılıyor.

Kulağına kar suyu kaçan hamsiye vatandaştan yoğun talep

Karadeniz'de kulağına kar suyu kaçan hamsi Samsun’da kilosu 25 TL’den kapış kapış satılıyor.

Samsun'da balık satıcıları havaların soğuk olmasından dolayı hamsinin yağlanarak büyüdüğünü söyledi. Büyüyen ve daha lezzetlenen hamsi vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Kimi vatandaşların başka bölgede yaşadıklarını belirterek Karadeniz hamsinin tadının hiçbir yerde alamadıklarını söyledi.

"Hamsi kar suyunun kokusunu aldı"
Taleplere yetişemediklerini söyleyen Balık satıcısı Ercan Albayrak, "Şuan da yoğunluk hamsidedir. 25 TL'den satılıyor. Vatandaş memnundur. Havanın soğumasıyla birlikte hamsimiz de geldi. Barbun var 20 TL, Mezgit 15 TL, İstavrit 15 TL'dir. Vatandaş balık yiyor. En uygun şuanda balıktır. Her şeye zam geldi, balığa zam gelmedi. Bayağı satıyoruz ve yetiştiremiyoruz. Hamsi kar suyunun kokusunu aldı. Yüzeye çıktı. Fiyatı ise tavuktan ucuzdur" dedi.
Balık satıcısı Onurcan Köse, "Havaların soğuk olmasından ve hamsinin kulağına kar suyu kaçmasından dolayı daha lezzetlidir. Hamsinin boyu büyüdü. Yağlandı. Vatandaşta bol bol hamsi yiyor" diye konuştu.
Bir vatandaş ise " Samsunluyum ama Van'da yaşıyordum. Karadeniz'de hamsiyi buldum çok mutluyum. Van'da biz hiç hamsi göremedik. Hamsiyi çok aradık. Karadeniz suyunda beslenmesinde dolayı çok özledik" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

CANiK 4. kez Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında yerini aldı
YEREL HABERLER CANiK 4. kez Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi ...
“Anadolu Nefesli Beşlisi” Tangoloji konseri ile SAMDOB sahnesinde
YEREL HABERLER “Anadolu Nefesli Beşlisi” Tangoloji konseri ile ...
Samsun'da yerli aşıya yoğun ilgi: 3 günde bin 52 kişi 'Turcovac' aşısı oldu
YEREL HABERLER Samsun'da yerli aşıya yoğun ilgi: 3 günde bin 52 kişi ...
Polisten kaçarken kaza yaptı: Sürücü kaçtı otomobilde uyuşturucu madde bulundu
YEREL HABERLER Polisten kaçarken kaza yaptı: Sürücü kaçtı otomobilde ...
Çatıda kar temizlerken düşen şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Çatıda kar temizlerken düşen şahıs hayatını kaybetti
Kadın hastadan sağlık ekibine ‘cümbüşlü’ teşekkür
YEREL HABERLER Kadın hastadan sağlık ekibine ‘cümbüşlü’ teşekkür
Samsun’da taahhüt edilen istihdam sayısı yüzde 50 attı
YEREL HABERLER Samsun’da taahhüt edilen istihdam sayısı yüzde 50 ...
Migren tedavisinin önemi
YEREL HABERLER Migren tedavisinin önemi
Samsun'da 18 bin arkeolojik eser sergilenmeyi bekliyor
YEREL HABERLER Samsun'da 18 bin arkeolojik eser sergilenmeyi ...
Samsunspor’un yeni transferleri sağlık kontrolünden geçti
YEREL HABERLER Samsunspor’un yeni transferleri sağlık kontrolünden ...
Samsunspor ile Bursaspor 71. randevuya çıkacak
YEREL HABERLER Samsunspor ile Bursaspor 71. randevuya çıkacak
Yeşil sahalardan antikacı dükkanına
YEREL HABERLER Yeşil sahalardan antikacı dükkanına
Canik Belediyesi'nden TEKNOFEST'e tam destek
YEREL HABERLER Canik Belediyesi'nden TEKNOFEST'e tam destek
Samsun'da 7 kişi semaverden sızan karbonmonoksit gazından hastanelik oldu
YEREL HABERLER Samsun'da 7 kişi semaverden sızan karbonmonoksit ...
Uyuşturucu ticaretine 8 yıl 4 ay hapis
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretine 8 yıl 4 ay hapis
OMÜ’den Engelsiz Yaşam Eğitimi
YEREL HABERLER OMÜ’den Engelsiz Yaşam Eğitimi
Samsun'da pompalı tüfekle ağır yaralamaya 2 tutuklama
YEREL HABERLER Samsun'da pompalı tüfekle ağır yaralamaya 2 tutuklama
Soner Soykan: “Herkesi mutlu edecek bir duruma geleceğiz”
YEREL HABERLER Soner Soykan: “Herkesi mutlu edecek bir duruma ...
Samsun’da tüm siyasetçi ve idarecilerden Onur Anıtı’na saldırıya ortak duruş
YEREL HABERLER Samsun’da tüm siyasetçi ve idarecilerden Onur ...
Samsun Büyükşehir Belediyesi “Parktek” uygulamasına son noktayı koydu Başkan Demir: “Parktek uygulamasını tamamen gündemden çıkardık”
YEREL HABERLER Samsun Büyükşehir Belediyesi “Parktek” uygulamasına ...
Sigara Covıd-19 dostu
YEREL HABERLER Sigara Covıd-19 dostu
TOBB’dan Samsun’a 5 okul
YEREL HABERLER TOBB’dan Samsun’a 5 okul
Sigaranın zararları anlatıldı
YEREL HABERLER Sigaranın zararları anlatıldı
AVM’deki ziyaretçiler harcadıkça kazanacak
YEREL HABERLER AVM’deki ziyaretçiler harcadıkça kazanacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.