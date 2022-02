Başkan Özdemir: “Çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz”

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Havza Belediyesi olarak çalışanlarımızın her zaman yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

BemBirSen Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli, sendikal faaliyetleri kapsamında Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’i makamında ziyaret etti. Ziyarette Savaş Gayretli, sosyal denge sözleşmesinin (SDS) yenilenmesiyle ilgili Başkan Özdemir ile görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Sendikal faaliyetleri her zaman önemsiyorum. Havza Belediyesi olarak çalışanlarımızın her zaman yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Havza için gecegündüz demeden 7/24 görev yapan tüm mesai arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.

Ziyaretin ardından BemBirSen Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’e ziyaretin anısına “Gölgedeki Zafer Kût’ül Amare” kitabını hediye etti.

