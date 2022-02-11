Samsun’da şüpheli ölüm

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Samsun'da yalnız yaşayan bir vatandaş evinde ölü olarak bulundu.

Olay, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi Yalı Cami Sokak üzerindeki 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 3. katındaki evinde tek başına yaşayan 56 yaşındaki Kemal Hızal’dan 34 gündür haber alamayan arkadaşları polise haber verdi. Kapıyı açan olmayınca itfaiye ekipleri çağrıldı. Eve pencerenin camı kırılarak girildiğinde içeride yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaşıldı. Apartmanda başka kimsenin yaşamadığı öğrenildi. Kemal Hızal'ın ölümü şüpheli bulundu. Olay hakkında inceleme başlatıldı.

Arkadaşı Aydemir Seyhan, “Ben yaklaşık 78 yıldır kendisini tanıyorum. 34 gündür telefonla arıyordum cevap vermiyordu. Başkaları da aramış cevap vermemiş. Merak ettim polise haber verdim. Kapı içeriden kapalıydı. Açılamayınca camdan girildi. Çok üzgünüz” dedi.

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