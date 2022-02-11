Samsun'da silahla yaralama şüphelisi gözaltına alındı

17 yıldır bebek istiyordu! Aynı gün iki şey öğrendi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şahıs polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de 5 gün önce meydana gelen olayda silahlı saldırıya uğrayan U.A. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı şahıs tedavi altına alınırken silahlı saldırgan kaçtı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen T.C. polis tarafından gözaltına alındı.

T.C. polisteki sorgulanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.