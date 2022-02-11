Bavulundan 5 tabanca çıkan genç kadına adli kontrol

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Samsun'da yolcu otobüsünde yapılan aramada bavulunda 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçen 25 yaşındaki genç kadın, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Rize'den Samsun'a giden yolcu otobüsünü Tekkeköy ilçesi SamsunOrdu karayolu üzerindeki polis uygulama noktasında durdurdu. Otobüste yapılan aramada S.G.(25) adlı genç kadının bavulunun içinde 5 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 5 adet şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili S.G. adlı genç kadın KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "silah kaçakçılığı" suçundan gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.G. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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