Samsun'da yoldan çıkan tır su kanalına devrildi

17 yıldır bebek istiyordu! Aynı gün iki şey öğrendi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da yoldan çıkan tırın su kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hafif şekilde yaralandı.



Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy ilçesindeki limandan yüklediği 26 ton pik maddesini Kayseri'ye götürmek için yola çıkan Şuayip Yılmaz idaresindeki 38 AGA 257 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına devrildi. Kazada araç sürücüsü Şuayip Yılmaz yüzünden hafif şekilde yaralanırken, kaza yerine gelen ambulansla hastaneye gitmek istemediği için tedaviyi kabul etmedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.