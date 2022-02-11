Yılport Samsunspor - Bursaspor: 1-1

Barış BUDANOĞLU / SAMSUN,(DHA)-STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs
HAKEMLER: Yiğit Arslan, Mehmet Ali Akkor, Anıl Usta
YILPORT SAMSUNSPOR: NurullahYunus Emre, Tomane, Savicevic (Dk. 82 Kayamba), Bateau, Alaaddin (Dk. 71 Ali Ülgen), Yasin (Dk. 87 Ensar), Soner, Hasan Kılıç (Dk. 82 Berk), Fofana, Osman (Dk. 71 Cihan)
BURSASPOR: ErhanOnur, Alaskarov (Dk. 82 Tuğbey), Hasan Ayaroğlu (Dk. 46 Cenk), Emre, Mert, Erdem (Dk. 65 Ofosu), Zalazar, Burak, Silva (Dk.88 Bipfouma), İsmail
GOLLER: Dk. 41 Tomane (Yılport Samsunspor) Dk. 54 Silva (Bursaspor)
SARI KARTLAR: Savicevic, Yunus (Yılport Samsunspor) Emre, Onur (Bursaspor)
Spor Toto 1´inci Lig´in 24´üncü haftasında Yılport Samsunspor, sahasında ağırladığı Bursaspor´la 1-1 berabere kaldı. Yılport Samsunspor´un golünü 41´inci dakikada Tomane, Bursaspor´un golünü ise 54´üncü dakikada Silva kaydetti.
16´ncı dakikada Tomane´nin kafayla indirdiği topta kaleciyle karşı karşıya kalan Hasan Kılıç´ın şutunda top üstten auta çıktı.
33´üncü dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Fofana´nın yerden ortasında uygun durumdaki Hasan Kılıç´ın şutunda top üstten auta gitti.
38´inci dakikada Fofana´nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Erhan´dan gole izin vermedi. Dönen topta, uygun durumdaki Yasin´in vuruşunda top auta gitti.
41´inci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sol kanattan yapılan arka direkte Yasin sert vurdu, kaleci Erhan´dan dönen topta Tomane, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0´lık üstünlüğüyle tamamlandı.
54´üncü dakikada Bursaspor eşitliği yakaladı. Samsunspor ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Silva´nın vuruşunda direğe de çarpan top ağlarla buluştu: 1-1.
64´üncü dakikada gelişen Samsunspor atağında rakiplerinden sıyrılan Fofana, ceza sahası dışından sert vurdu, top üstten auta gitti.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Samsun Barış BUDANOĞLU Gökhan İÇKİLLİ
2022-02-11 21:42:11
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