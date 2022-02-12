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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuklarda omicron ve influenza görülme sıklığı son dönemde arttı

İHA

Çocuklarda omicron ve influenza görülme sıklığı son dönemde arttı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Çınar Yakar, geçen yıl aralık ayından itibaren çocuklarda omicron varyantı ve influenza görülme sıklığının oldukça arttığını söyledi.
Kış aylarında influenza vakaları artarken, buna yayılımı diğer varyantlara göre daha fazla olan omicron varyantı da eklendi. Durum böyle olunca acil servis ve polikliniklere gelen hasta sayısında yoğun bir artış yaşandı. Medicana İntarnational Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Çınar Yakar, son dönemde çocuklarda omicron ve influenza görülme sıklığının arttığına dikkat çekti.

“Hastaneye gelen çocukların büyük kısmına omicron ya da influenza tanısı konuluyor”
Omicron ve influenza vakalarının çocuklarda görünme oranının arttığına dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Çınar Yakar, “Kovid19 veya influenza görülme sıklığı son dönemde çok fazla arttı. Özellikle Aralık ayı sonrasında hastalarda omicron varyantı çok sık görünürken, son demde ise influenza salgını da baş gösterdi. Hastalar, acil servislere ya da polikliniklere genellikle yüksek ateş şikayetiyle çok sık başvuruyorlar. Yapılan testlerde çok büyük bir kısmı ya omicron varyantı ya da influenza tanısı alıyor. Bu hastalıklar genellikle damlacık yoluyla bulaşıyor. Kovid19’da influenza da damlacık yoluyla bulaştığı için maske, mesafe ve hijyen her 2’si için de koruyucu. El hijyeni, ortamın havalandırılması, Kovid19’dan da influenzadan da korunmak için önemli” dedi.

“Korana virüsün bulaşıcılığı 14, influenzanın bulaşıcılığı da 7 gün sürebiliyor”
2 virüsün de damlacık yoluyla bulaştığına vurgu yapan Uzm. Dr. Yeşim Çınar Yakar, “Kovid19’da bulaşıcılık semptomlar başlamadan 12 gün içerisinde başlayıp, 1014 güne kadar bulaşıcılığı sürebilmekte. İnfluenzada ise semptonlar başlamadan 1 gün önce bulaşıcılık başlayıp, 1 hafta kadar bulaşıcılığı devam edebiliyor. Bu hastalıkların tanısında klinikleri birbirlerine çok benziyor. Kovid19 omicron varyantı üst solunum yolu semptomları ile karşımıza çıkıyor. Yüksek ateş, eklem ağrısı, kas ağrısı, boğaz ağrısı ve gribal enfeksiyon gibi kendisini gösterebilmekte. Aynı şekilde influenza da bu klinik ile karşımıza çıktığı için hastalara testle tanı koyuyoruz. Omicronda PCR testi kullanılırken, influenzada da sürüntü testi olan hızlı antijen testini kullanmaktayız. Çocuklarda Kovid19 tanısı alındıysa alt solunum yolu semptomları yoksa tedavide sadece semptomatik gidiyoruz. Yani ateş düşürücülerle ateşini düşürüp, vitamin takviyesi uyguluyoruz. Eğer alt solunum yolu enfeksiyonu varsa antibiyotik tedavisi başlıyoruz. İnfluenzada ise daha çok antiviral tedavi yani 5 günlük ilaç tedavisi ile tedaviyi sonlandırıyoruz” diye konuştu.
Çocukların virüslerden korunması gerektiğini ifade eden Dr. Yakar, ayrıca şunları söyledi:
“Kovid19 omicron varyantında da influenzada da ciddi artış söz konusu. Kovid19 influenzaya göre daha ağır seyredebiliyor. Yine de çocuklarda yüzde 1 oranında yoğun bakıma yatış söz konusu. İnfluenzanın da tam mevsimi olduğu için çok sık görülüyor. Özellikle bu dönemde 2 enfeksiyonun da çok sık görülmesinden dolayı kalabalık ortamlardan uzak durmak en iyisidir.”

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