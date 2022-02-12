Felç geçiren hastaya ambulans helikopter yetişti

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Samsun’da ambulans helikopter felç geçiren hasta için havalandı.

Olay, Samsun’un Terme ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, baygınlık şikâyetiyle Terme Devlet Hastanesi’ne gelen 47 yaşındaki Meryem K.’nın burada yapılan tetkikler sonucu felç geçirdiği tespit edildi. Durumu ağır olan hasta için 112 komuta merkezinden hava ambulansı talep edildi. Kısa sürede ambulans helikoptere yetiştirilen hasta, helikopter ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

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