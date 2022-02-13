Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği öğretim üyesi ve Bölüm Başkanı Prof. Dr. Engin Burgaz'ın yürütücüsü olduğu ve Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) ile birlikte geliştirilen 'ÜniversiteSanayi İş Birliği Projesi' kabul edildi.

OMÜ’nün yürütücü üniversite, TUSAŞ’ın müşteri kuruluş olarak yer alacağı projede OMÜ ekibinde araştırmacı olarak Prof. Dr. Ömer Andaç ve Doç. Dr. Özgür Demircan, doktora bursiyerleri olarak ise Murat Özlek ve Merve Şehnaz İşyarlar görev alacak.

Proje hakkında açıklamada bulunan proje yürütücüsü Prof. Dr. Engin Burgaz, “Metalurji ve Malzeme Mühendisliği olarak 2010 senesinden bu zamana kadar üniversitesanayi projelerinin hayata geçmesi için her bir öğretim üyemiz, canla başla çalışmakta. Bu kapsamda özellikle bundan 2 yıl önce TUSAŞ’ın açmış olduğu proje çağrısına başvuru yapmıştık. Büyük bir memnuniyetle söylemeliyim ki TÜBİTAK 1505 Projesi olarak TÜBİTAK’a sunma kararı aldık. Bu sürecin sonunda ise projemiz, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı. Burada belirtmeliyim ki projede görev alan doktora bursiyerlerimizin özellikle projenin yazım sürecindeki gayretleri neticesinde projemiz nihai hâline ulaştı. Bu noktada, projemize destek veren başta TUSAŞ olmak üzere TÜBİTAK’a da çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.



“Projenin bilimsel veri ve çıktıları, disiplinler arası yeni projelerin üretilmesine yol açacaktır”

Projenin önemine değinen Prof. Dr. Burgaz, çalışmayla üniversiteler ve devlet kuruluşları arasında interdisipliner (disiplinler arası) projelerin ortaya çıkacağına vurgu yaparak, “Özellikle bu proje kapsamında elde edilecek bilimsel veriler, havacılık kompozit malzemeleri alanında uzman iki doktora öğrencisinin geliştirilmesine katkı sağlayacak. Daha öznel olarak proje kapsamında elde edilecek olan bilimsel veriler ve çıktılar, havacılık kompozit malzemeleri alanında faaliyet gösteren üniversiteler ve devlet kuruluşları arasında disiplinler arası yeni projelerin üretilmesine yol açacaktır” dedi.

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