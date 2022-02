Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Önümüzdeki 16 ayı fırsata dönüştüreceğiz”

– AK Parti Samsun İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’na telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Birileri birçok şeyler söyleyebilir. Ama biz çalışmamıza bakacağız, gayretimize bakacağız. Çok daha büyük bir gayretle önümüzdeki 16 ayı fırsata dönüştüreceğiz” dedi.

AK Parti Samsun İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde yapılan toplantıda partililer salonu doldurdu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda ardından protokol konuşmalarına geçildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, konuşması esnasında salonda "Reisi ara" sloganları yükselince Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aradı.

Telefonla salondakilere seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu danışma meclisinin Samsun'umuzun geleceği için çok verimli olacağına inancım tamdır. Sizleri İstanbul’dan selamlıyorum. Yapacağınız bu toplantının ve alınacak kararların Samsun'umuz için ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Allah’tan temenni ediyorum. Biliyorum ki Samsun teşkilatımız gerek üye kayıtlarında gerekse şimdiden 2023 seçimlerine hazırlıkta çok büyük bir gayet içerisinde. Rabbim gayretiniz ziyade etsin. Birlik ve beraberliğinizi daim eylesin. Birileri birçok şeyler söyleyebilir. Ama biz çalışmamıza bakacağız. Gayretimize bakacağız. Çok daha büyük bir gayretle önümüzdeki 16 ayı fırsata dönüştüreceğiz. Burada yapmamız gereken en önemli şey şu 20 yıl içerisinde ülkemize neler kazandırdık neler yaptık bunları duymayanlara duyurmak. Bizim anlatmamız gereken yaptıklarımızdır. Bizim fitneyle, fesatla, dedikoduyla bunlarla hiç alakamızın olmaması gerekir. Teşkilatımıza o noktada güveniyorum. Bizim dışımızdakiler zaten hiçbir şey yapmış değiller. Ama bizim yaptığımız çok şeyler var. Bu yaptıklarımızı duymayanlara duyuralım. Bilmeyenlere bildirelim. Bildirelim ki eğer bu ülkede bir şey yapılacaksa bunu AK Parti yapar, bir yatırım olacaksa bunu AK Parti yapar. Bunu bütün vatandaşımız bilsin ve böylece de emaneti ehli olan AK Parti kadrolarına teslim etsinler” diye konuştu.

Büyükşehirler arasında üye sayısında birinci olduklarını söyleyen AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, “975 bin seçmenimiz var. 260 bin üyemiz var” şeklinde konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir da konuşmasında şunları söyledi:

“Hiçbir alanda programımızın gerisinde değiliz. Her alanda milletimizi takdirini kazandık kazanmaya devam ediyoruz. Kentsel dönüşümü tamamen tetikledik. Akıllı şehir uygulamalarında 109 kavşağın 32 tanesini bitirdik. TEKNOFEST’e kalanını da yetiştiriyoruz. Teknolojiyi en üst düzeyde kullanarak hemen hemen her hizmeti çok vizyoner bir fazda harekete geçiriyoruz. TEKNOFEST’i de bundan sonra zor ulaşılacak bir katılımla Samsun’da yapacağız. Diğer yerlere yağan karın en az iki katı Samsun’a yağdı. Kar 1,5 metre kalınlığa ulaştı. 2 gün içerisinde ilçe belediyeleriyle de koordine halinde yollarımızı açtık. Karla mücadele de de örnek olduk.”

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, “AK Parti iktidarından önce Türkiye oyun kurucu değildi. Türkiye masanın etrafında oturup kararlarda söz söyleyen ülke değil, oturup izleyen ülkeydi. Şimdi bakıyoruz ki Türkiye Recep Tayyip Erdoğan sayesinde dünyanın neresinde olursa olsun söz söyleyen, oyun kuran ülkedir” ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, “Yapacak çok işimiz var. Hedefimiz 2023. Sadece bir seçim yılı olduğu için değil Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı olduğu için. O yılla ilgili çok güçlü hedeflerimiz olduğu için. Türkiye’nin çok daha güçlü yoluna devam edebilmesi için. Her seferinden güçlüklerden daha güçlenerek çıktık. Ama Cumhurbaşkanımızın hedefi Türkiye’yi gelişmekte olan ülke klasmanından gelişmiş ülke klasmanına çıkarmak. Bu nedenle birçok şey yapıldı ama yapılacak çok işimiz de var. Samsun olarak 1 milyar ihracat hedefimizi aştıysak işte bu hedefimizi gerçekleştireceğimize olan inancımız tamdır. Kim ne derse desin Türkiye’de kaos çıkmayacak. Bundan 10 gün önce denemesini yaptıkları kaos fitilinin ateşi hiçbir zaman yanmayacak. Bu şehirde bir tek ateş yanacak o da Milli Mücadele ateşidir” dedi.

Program İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun konuşmasıyla devam ediyor.

