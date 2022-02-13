Bakan Soylu: "Batı ile aramızdaki 300 yıllık makası kapatıyoruz" "İlk kez Batı’yı yönsüz yakaladık, yeniden bir devir uyanmasından korkuyorlar" CHP'li o meclis üyesine sert tepki

17 yıldır bebek istiyordu! Aynı gün iki şey öğrendi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Batı'yı bu kadar sersefil bir halde bulmuşken, Amerika’yı bu kadar ne yaptığını bilemez halde bulmuşken şimdi fırsatını yakaladık, 300 yıllık makası kapatıyoruz” dedi.

AK Parti Samsun İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde yapıldı. Toplantıda konuşma yapan Süleyman Soylu önemli açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.