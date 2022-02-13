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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ozan Arif vefatının üçüncü yılında anıldı

İHA

Ozan Arif vefatının üçüncü yılında anıldı

Samsun'da 70 yaşında hayatını kaybeden Ozan Arif Şirin önce mezarı başında, akabinde de İlkadım Belediyesi’nde düzenlenen anma programı ile yâd edildi.
Ülkücülerin sembol isimlerinden “Ozan Arif”, 13 Şubat 2019 tarihinde Samsun'da hayatını kaybetmişti. Vefatının üçüncü yıl dönümünde sanatçı için sevenleri tarafından önce mezarı başında bir anma programı yapıldı. Kıranköy Mezarlığı’ndaki kabri başında yapılan anma programı Kur’anı Kerim tilaveti ve yapılan dualarla başladı. Anma töreninde konuşan kardeşi Muharrem Şirin, “Ozan Arif de günümüz ozanlarındandır. Ülkücüdür ama türkülerinin, şiirlerinin muhatabı bütün millettir. 12 Eylül darbesinden sonra yurt dışına gitmiş, yıllarca yurduna hasret yaşamıştır. Burada bulunanlar ve sevenleri olarak, onun şiirleriyle yola revan olanlar olarak kalbimizde Ozan Arif’i her zaman yaşatacağız. Kavgasını, şiirini gelecek kuşaklara aktarmak bizim namus borcumuzdur” dedi.

“Vatan ve dava sevdalısı bir insandı”
Mezarlık programı akabinde Ozan Arif’in vefatının 3. yıl dönümünde, İlkadım Belediyesi Çok Amaçlı Salon’da destanlarını ve eserlerini seslendirildiği anma program düzenlendi. Anma programına Ozan Arif sevenleri yoğun ilgi gösterdi. Program öncesi bir selamlama konuşması yapan Ozan Arif'in oğlu Mehmet Alp Şirin, “Babamın çok isteği, çok arzusu vardı. Hepsi milleti, vatanı içindi. Daha iyi daha adil olması içindi. İsteği arzusu hayatı boyunca bu oldu. Ben de onun eserinden izinden gitmek için var gücümle çalışıyorum. Böyle bir günde bu salonu dolduran, bizleri yalnız bırakmayan herkese ve bu salonu bize tahsis eden İlkadım Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş’a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

“Bir devrin gür sesiydi”
Ozan Arif’in, Türk halk şiiri geleneğinin son temsilcilerinden biri olduğunun ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Bu niteleme elbette ona layıktır ama bence onu anlatmaya yetmez. Onu sadece ülkünün ve ülkücülüğün şiirini yazan, türküsünü söyleyen bir ozan olarak değerlendirmek biraz ona haksızlık etmek olur. Ozan Arif, Türk halk şiirinin son dönemine damgasını vuran şairlerden biridir. Belli bir zaman geçtikten sonra onun şiirleri eminim ki ülkücülük çerçevesinin dışında da değerini bulacaktır. O bir devrin gür sesiydi. Allah ozanımızın ruhunu şad, mekanını cennet eylesin” diye konuştu.

Evladından Başkan Demirtaş’a teşekkür plaketi
Konuşmaların ardından Ozan Arif'in oğlu Mehmet Alp Şirin verdiği destek ve katkılarından ötürü İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’a plaket takdim etti. 2 saat süren ve Ozan Arif’in unutulmayan eserlerine yer verildiği program hatıra fotoğraf çekimi ile son buldu.

Törene, Ozan Arif'in oğlu Mehmet Alp Şirin, İYİ Parti Türk Dünyası ve Dış Türklerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Habib Suiçmez, Türk Ocakları Samsun Şube Başkanı Prof. Dr. Serkan Şen, Ozan Arif'in anıt mezarını yapan heykeltıraş Osman Onuktav ile şairin arkadaşları ve sevenleri katıldı.

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