Çarşamba’da "Dijital Çağda Sosyal Medya, Aile ve Gençlik" konferansı

Çarşamba Belediyesince organize edilen program kapsamında, iletişim uzmanı ve yazar Said Ercan, 15 Şubat Salı günü "Dijital Öğrenme ve Sosyal Medya Okuryazarlığı" ve "Dijital Çağda Sosyal Medya, Aile ve Gençlik" konulu konferanslar ile Çarşambalılar ile buluşuyor.

Çarşamba Belediyesi, kültür sanat faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Çarşamba Belediyesi tarafından organize edilen, katılımın ücretsiz olduğu program kapsamında iletişimci, yazar Said Ercan, 15 Şubat Salı günü, Cemil Şensoy Kültür Merkezinde saat 13.30’da öğrencilere yönelik "Dijital Öğrenme ve Sosyal Medya Okuryazarlığı", saat 19.00’da ise yetişkinlere yönelik olarak "Dijital Çağda Sosyal Medya, Aile ve Gençlik" konulu konferans verecek.



“Eğitimlerimize devam edeceğiz”

İletişim teknolojilerindeki yenilik ve değişim ile birlikte sosyal medya kullanımındaki artışa değinen Belediye Başkanı Halit Doğan, “Bilinçli sosyal medya kullanıcıları olmak çok önemli, biz de bu anlamda böyle bir program organize ettik. İnşallah tüm katılımcılarımız için yararlı olur” dedi.

Başkan Doğan, “Sosyal medya hepimizin çok sık kullandığı, günümüzdeki en yaygın iletişim araçlarından biri. Ancak sosyal medyayı kullanırken bilinçli bir kullanıcı olabilmek, sosyal medya okuryazarlığına dair eğitimler almış olmak çok önemli. Hepimiz birer sosyal medya kullanıcısıyız. Değerli iletişimci, yazar Said Ercan’ı 'Dijital Öğrenme ve Sosyal Medya Okuryazarlığı' ve 'Dijital Çağda Sosyal Medya, Aile ve Gençlik' konulu konferanslarıyla Çarşamba'mızda ağırlıyoruz. Hem Çarşambalı gençlerimize hem de yetişkinlerimizi sosyal medya okuryazarlığı, sosyal medya aile ve gençlik konularında eğitimler vermiş olacağız. Herkes için çok yararlı ve günlük hayatımızda da etkilerini görebileceğimiz bir program olacağını düşünüyorum. Tüm hemşehrilerimizi bekleriz” diye konuştu.

