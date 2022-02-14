Samsunspor ile Gençlerbirliği 45. randevuya çıkacak

Samsunspor ve Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında 45. randevuya çıkacak.

Gençlerbirliği ve Samsunspor daha önce 44 kez birbirlerine rakip oldu. Bu karşılaşmaların 16’sını Gençlerbirliği, 12’sini de Samsunspor kazandı. 2 takım arasında oynanan 16 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Ankara’da oynanan 22 maçta da ev sahibi Gençlerbirliği’nin üstünlüğü dikkat çekti. Başkentte oynanan maçlarda Gençlerbirliği 10, Samsunspor ise 3 galibiyet alabildi. İki takım arasında Ankara’da oynanan 9 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Karadeniz temsilcisi Samsunspor bu sezon ligde oynadığı 22 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 35 puan toplayabildi. Bu maçlarda rakip filelere 33 gol gönderen kırmızıbeyazlılar kendi kalesinde 25 gol gördü.

Ankara temsilcisi Gençlerbirliği ise bu sezon oynadığı 23 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak 29 puan toplayabildi. Rakip filelere 26 gol gönderen kırmızısiyahlılar kendi filelerinde ise 36 gol gördü.

Ligin 2 güçlü takımı Gençlerbirliği ve Samsunspor 15 Şubat Salı günü Eryaman Stadyumu'nda 45. kez birbirlerine rakip olacaklar.

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