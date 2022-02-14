Samsun korona virüs vaka artışında Türkiye'de zirvede

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 29 Ocak4 Şubat tarihleri arası korona virüs(Kovid19) tablosunda Samsun, vaka sayısı en çok artan iller arasında Türkiye'de zirvede yer aldı.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "29 Ocak4 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum ve Adana” dedi.
Bakan Fahrettin Koca, 29 Ocak4 Şubat tarihleri arası korona virüs vaka yoğunluğu rakamlarını paylaştı. Bakan Koca, 29 Ocak4 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum ve Adana olduğunu duyurdu.
Bakan Koca’nın paylaştığı 29 Ocak4 Şubat tarihleri arası il bazlı haftalık insidans haritasında ise Samsun 100 binde 1314,67 vaka sayısına ulaştı. 2228 Ocak tarihleri arası insidans haritasında Samsun’da 100 binde 704,83 vaka mevcuttu. Bura göre vaka sayısı 100 binde 610 kişi arttı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.