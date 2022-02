Çarşamba Belediyesi öğrencilerin YKS başvuru ücretlerini karşılayacak

– Çarşamba Belediyesi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru ücretlerini karşılayacak.

Çarşamba Belediyesi geçen yıl olduğu gibi bu yıl da YKS’ye girecek öğrencilerin başvuru ücretlerini karşılıyor. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, 2022 YKS’ye girecek gençlerin sınav başvuru ücretlerini karşılayacaklarını açıklayarak, “Gençlerimiz yeter ki eğitimlerine devam etsinler, biz her zaman onların yanında, en büyük destekçileri olmayı sürdüreceğiz” dedi.

2022 YKS başvurularının başlamasıyla birlikte Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, belediyeden sosyal yardım alan ailelerin çocuklarının başvuru ücretlerinin belediye tarafından karşılanacağını açıkladı. Başvurular Çarşamba Belediyesi Sosyal Hizmetler Birimi üzerinden alınacak. Son başvuru tarihi, 1 Mart 2022 Salı olarak belirlendi.



“YKS ücretleri belediyeden”

Eğitime yönelik desteklerinin her zaman devam edeceğinin altını çizen Başkan Halit Doğan, “Biz her zaman öğrencilerimizin yanında olmaya, eğitimlerine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin tek dertleri sınavlara hazırlanmak, ders çalışmak olsun. Biz Çarşamba Belediyesi olarak onların yanında olmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin sınavlara daha iyi hazırlansınlar diye sınava hazırlık kurslarımız, test kitabı desteğimiz, deneme sınavlarımız oldu. İnşallah öğrencilerimiz, emeklerini karşılığını, istedikleri puanı alarak hayallerindeki üniversiteyi kazanırlar. Onların hayallerine giden bu yolda, destekçileri olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Başvuruların Sosyal Hizmetler Birimi üzerinden alınacağını belirten Başkan Doğan, “Belediyemizden sosyal yardım alan ailelerimizin çocukları, Sosyal Hizmetler Birimimize gelerek başvurularını yapabilirler. Son başvuru tarihi 1 Mart 2022 Salı günü. Gençlerimiz bizim güvenli limanlarımız, yarınlarımızın mimarları. Çarşamba’mız artık bir üniversite kenti. İlçemizde fakültelere, meslek yüksekokullarına ev sahipliği yapıyoruz. Her öğrencimizin üniversiteyi kazanması, doğduğu kente, ülkesine faydalı olması adına biz çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Eğitim yolunda atacakları her adımda onların yanındayız” şeklinde konuştu.

