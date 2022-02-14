Usulsüz avlanan 18 kişiye ceza 3 adet ev tüfeğine el konuldu

– Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü tarafından, usulsüz avlanma yapan 18 kişiye cezai işlem uygulandı ve 3 adet av tüfeğine el konuldu.

Av koruma ve kontrol faaliyetlerini devam ettiren Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, 1213 Şubat tarihlerinde Amasya, Samsun ve Çorum’da çalışma yürüttü. Yürütülen çalışma neticesinde 18 kişiye usulsüz avlanma nedeniyle yasal işlem uygulanıp, 3 adet av tüfeğine de el konuldu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “1213 Şubat tarihlerinde bölge müdürlüğümüz genelinde yapılan av koruma ve kontrol çalışmalarında; usulsüz avlanma nedeniyle 18 kişiye (Amasya 1 kişi, Çorum 3 kişi ve Samsun 14 kişi) yasal işlem yapılmış olup, 3 adet av tüfeğine el konulmuştur” denildi.

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