Psikiyatrist Çevik: “Aşk olumlu duyguların bileşkesidir”

– Psikiyatri Uzmanı Dr. Mehmet Çevik, aşkın olumlu duyguların bileşkesi olduğunu söyledi.

Liv Hospital Samsun, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde hastaneyi süsledi, misafirlerine kalpli şekerler ikram etti. 14 Şubat Sevgililer Günü’nde, Liv Hospital Samsun çalışanları “Sevgi iyileştirir” mottolu yaka kokartı taktı ve misafirlerine mesaj verdi. Tüm hekim ve çalışanlara kalpli ikramlıklar verildi. Arzu eden misafirlere ise anlık fotoğraf çekimleri yapılarak, ‘Sevgililer Gününüz kutlu olsun’ mesajlı fotoğraf kareleri hediye edildi.

Etkinlik sırasında kısa bir açıklamada bulunarak aşkın, sevginin ruh halimizi iyileştirdiğinden bahseden Uzm. Dr. Mehmet Çevik, “Aşk ve sevgi; kişilerin motivasyonunu artırır. Sabaha umutla uyanmamızı sağlar. Kişinin günü heyecanla yaşamasını, kavuşma anını mutlulukla geçirmesini, ertesi gün buluşmayı özlemle sabırla beklemesini sağlar. Aşk olumlu duyguların bileşkesidir. İnsan psikolojisini böylesine olumlu etkileyen bir duygunun var olması güzeldir. 14 Şubat Sevgililer Günümüz kutlu olsun” dedi.

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