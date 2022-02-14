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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altının ateşini Ukrayna-Rusya krizi körüklüyor

İHA

Altının ateşini Ukrayna-Rusya krizi körüklüyor

– Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, sürekli bir yükseliş eğiliminde olan altının RusyaUkrayna savaş söylentileri nedeniyle değer kazandığını ifade etti.
Kriz ve savaş ortamlarında altının değerinin arttığına dikkat çeken Başkan Salih Özman, dünyada etkili olan enflasyonun ve savaş söylemlerinin altının ONS fiyatının da yukarı çıkmasında etkili olduğunu dile getirdi.

“UkraynaRusya savaşı altın fiyatlarını tetikliyor”
Savaş çıkma ihtimalinin altın fiyatlarını yükselttiğini dile getiren Salih Özman, “Güvenli liman olan altın dünya krizlerinden ve savaşlarından çok yakın oranda etkileniyor. Şu anda da gündemde olan UkraynaRusya savaşı altın fiyatlarını tetikliyor. Rusya’nın Ukrayna sınırında asker bekletmesi, ABD ordusunun Polonya’da beklemesi altın fiyatlarını yukarıya doğru çekiyor. Pandemi ile birlikte dünyadaki merkez bankalarının parasal genişleme yapmaları da altın fiyatlarının yukarı çıkmasına zemin hazırlamıştı. Parasal genişleme ile birlikte dünyada enflasyon sıkıntısı oluşmaya başladı. Yıllardır enflasyon görmeyen ülkeler Almanya, Fransa, İngiltere ve Amerika gibi ülkeler enflasyon problemi ile karşı karşıya kaldı. Bu ülkelerin milli paralarındaki değer kaybı da altına yönelişi hızlandırdı. Pandeminin azalmasıyla birlikte bu parasal genişlemede bir düşüş bekliyorduk ama artık bu düşüşü bekleyemiyoruz. Dünyada bir enflasyon var, bu enflasyon karşısında altın ülkelerin para birimine karşı en azından değer kaybetmeyecek. Altın fiyatlarının enflasyon ile birlikte düşmeyeceği kesinleşirken, savaş söylemleriyle de artış eğilimine girdi” dedi.

“Savaş çıkarsa altının ONS fiyatı 2200 dolar civarına oturur”
Altının ONS fiyatının savaş durumuna göre değişkenlik göstereceğini iddia eden Özman, şunları söyledi:
“RusyaUkrayna gerginliği savaş boyutuna gelmezse altın fiyatlarında bir miktar geri çeklime bekliyoruz. Altının ONS fiyatının 1400 dolar seviyesine düşeceği söylemleri vardı. Öyle bir ihtimal dünyadaki enflasyon nedeniyle kalmadı. Şu anda altının ONS fiyatı 1850 dolar seviyesinde. Bunun 1750 doların altına gelme ihtimali yok. Savaşın olmayacağı anlaşılır ve kriz biterse ONS fiyatının 17501800 dolar bandına çekilmesi ise kuvvetle muhtemel. Rusya’nın Ukrayna’ya fiziki olarak bir işgal girişiminde bulunması savaşın boyutunu büyüteceği için altının ONS fiyatı 2 bin dolar seviyesini geçer. Söylenen boyutta bir savaş çıkması durumunda altının ONS fiyatı dünya bazında 2200 dolar civarına oturur. Altının gram fiyatı Türkiye’de Ocak ayının başında 760 TL civarındaydı. 2021 yılı 29 Aralıkta ise 715 TL’ydi. Şu anda ise altının gramı 815 TL’den işlem görüyor. Bugün itibarıyla bilezik gram satış fiyatı 790 TL, çeyrek altın 1353 TL, yarım altın 2706 TL ve tam lira 5562 TL’den satılıyor.”

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