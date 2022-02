78 milyon metreküp atık su arıtıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Müdürlüğü, 2021 yılında 78 milyon metreküp atık su arıttı. Ayrıca yaklaşık 20 bin ton atık su arıtma çamurunu bertaraf ederek çevrenin kirlenmesinin önüne geçti.

Samsun, Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı altyapı yatırımları, arıtma ve entegre çevre tesisleri, teknolojik projeler ve uyguladığı sıfır kirlilik ilkesi ile Türkiye'nin öncü kentlerinden biri. Kırsal alanlara kadar kurduğu modüler atık su arıtma tesisleri ile çevreyi koruyan Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde 26 adet atık su arıtma tesisi işletiyor. Bu tesisler ile birlikte Samsun'da yüzde 100 atık su arıtma gerçekleştiriyor.



78 milyon 264 bin 567 m3 atık su arıtıldı

SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından kesintisiz çalıştırılan toplam 201 bin 282 m3/gün kapasiteli arıtma tesisleri ile 2021 yılında 78 milyon 264 bin 567 metreküp atık su arıtıldı. 20 bin 008 ton arıtma çamuru bertaraf edildi. Arıtılan atık suların bir kısmı yeniden arıtılması suretiyle geri kazanım suyu elde edilerek yeşil alanların sulanmasında kullanıldı. Geri kalan kısmı da deniz ile alıcı ortama verilerek uzaklaştırıldı. Yapılan arıtmalarla birlikte atık suların Karadeniz’e gitmesi engellenerek, böylece çevre kirliliğinin önüne geçildi.



“Derdimiz vatandaşlarımızın sağlıklı ve konforlu yaşam sürmesi”

Hayata geçirilen projelerde en temel hassasiyetlerinin çevre olduğunu dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Şehrimizin 17 ilçesinde atık su arıtma tesisleri ile entegre kanalizasyon hatları inşa ederek Samsun’un atık sularını en ileri teknolojilerle arıtıyoruz. Hamdolsun, ileri teknoloji ile donatılmış tesislerimizde şehrimizin atık sularını dünya standartlarında arıtıyoruz. Samsun'umuzu ve çevremizi gözümüz gibi koruyor, sürdürülebilirliğini sağlamak için her türlü yatırımı gerçekleştiriyoruz. Attığımız her adımda yaptığımız her yatırımda çevremizi, şehrimizi ve insanımızı korumak için çalışıyoruz. İnsan sağlığı çevre sağlığından geçiyor. Sağlık açısından ne kadar uygun bir çevrede yaşıyorsanız o kadar sağlıklı olursunuz. Tek damla atık suyu bile arıtmadan denize asla bırakmıyoruz. Çünkü tek derdimiz var. O da vatandaşlarımızın daha konforlu, kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sürmesi. Hayata geçirdiğimiz projeler, vatandaşlarımızın musluklarına ulaştırdığımız kaliteli içme suyu ve Mavi Bayrak ile ödüllendirilen sahillerimiz bunun en büyük göstergesi. Bundan sonra da yeni projelerle şehrimizi ve doğal güzelliklerini en güzel şekilde korumaya devam edeceğiz” dedi.

