Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları istihbari bilgiler doğrultusunda Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde 1.80 gram metamfetamin ve bir miktar esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Olayla ilgili 'uyuşturucu ticareti yaptığı' iddia edilen Ü.O.(25) polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgulanması tamamlanan Ü.O. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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