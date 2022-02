Canik Belediyesi’nden çevreye duyarlı hamle

Çevreye duyarlı yeni projeleriyle sık sık gündeme gelen Canik Belediyesi, ilçede ‘Çöp Aktarma İstasyonu Transfer Merkezi’ kurdu.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçenin Dereler Mahallesi’nde yaklaşık 5 bin metrekare alan üzerinde kurulan Çöp Aktarma İstasyonu Transfer Merkezi’ni ziyaret ederek burada incelemelerde bulundu. Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik Belediyesi tarafından toplanan çöplerin kurulan bu merkezde tır kamyonuna yüklenerek Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’na gönderileceğini belirtti. Başkan Sandıkçı, çevre temizliğine büyük katkı sağlayacak bu merkezin çöp araçlarının daha verimli kullanımı noktasında Canik Belediyesi’ne de zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacağını ifade etti.



“Kaynaklarımızı israf edemeyiz”

Belediyecilik hizmetlerinin her alanda kendilerine sorumluluk yüklediğinin altını çizen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Belediyecilik hizmetleri her alanda bize sorumluluk yüklemektedir. Hem insanımıza karşı sorumluluklarımız var hem çevreye hem de gelecek nesillere. Belediyecilik hizmetlerini yerine getirirken en başından bu sorumlulukları yüklenmiş olmamız gerekmektedir. Bu hizmetleri verirken de kaynakları israf etmeden en kısa sürede en verimli sonuca ulaşmak adına gayret etmekteyiz. Çünkü milletimizin bize yüklediği emanetini taşıyoruz. Milletimizin bize emanet ettiği imkanları en verimli şekilde kullanmak da bu sorumluluğun gereğidir” dedi.

Başkan Sandıkçı, “Çöp Aktarma İstasyonu Transfer Merkezi ile vatandaşımıza vereceğimiz çevre ve temizlik hizmetlerimiz daha kısa sürede ve daha verimli şekilde sağlanacak” şeklinde konuştu.



“Canik’in geleceği bu projelerde”

Belediye olarak çevre duyarlılığına önem gösterdiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik’in artan nüfusuyla birlikte gelecekte doğabilecek çevre sorunlarının önünü almak adına ilçede pek çok önemli projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Kimi projeler vardır bugünü ve yarını ihya eder. Kimi projelerle beş sene, on sene sonrasını planlarsınız. Bazı projeler ise hizmet ettiğiniz ilçenin yüz yıl sonrasını kurtarır. Çevreye ve neslimize yapılan her yatırım yüz yıl sonrasının kurtuluşuna vesile olacaktır. İşte bu duyarlılıkla Canik’in artan nüfusuyla birlikte gelecekte doğabilecek çevre sorunlarının önünü almak adına ilçede pek çok önemli projeyi hayata geçirdik ve yeni projeler üzerinde çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

