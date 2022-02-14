Marketten içki çalan şahıs gözaltına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da alışveriş merkezindeki marketten 1 şişe alkol çalan şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde bulunan bir markette meydana geldi. Markete müşteri gibi giren Ş.G.(20), 1 şişe votka çaldı. Görevliler tarafından yakalanarak polise teslim edilen Ş.G. gözaltına alındı. Polisteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edilen Ş.G. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.