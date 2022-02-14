Samsun'da 5 kişi sobadan zehirlendi

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Samsun'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3'ü çocuk 5 kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerindeki kömür sobasından sıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen E.C.(37), Ş.C.(56), A.G.(8), Y.İ.A.(13) ve Y.D.A.(11) hastanelik oldu. 3 çocuk Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları bölümüne, 2 yetişkin ise Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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