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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sigara yakmak için ateş isteyip bıçakladılar

İHA

Samsun'da kendisinden sigara yakmak için ateş isteyen kimliği belirsiz şahısların bıçaklı saldırısına uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

Sigara yakmak için ateş isteyip bıçakladılar

Samsun'da kendisinden sigara yakmak için ateş isteyen kimliği belirsiz şahısların bıçaklı saldırısına uğrayan bir kişi ağır yaralandı.
Olay, Samsun'un Kavak ilçesinin 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 2 kişi U.Y.'nin (36) yanına gelerek sigara yakmak için ateş etti. U.Y. ateş verdiği sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Karnından yaralanan U.Y. Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydı ile Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Bıçaklı saldırganlar kaçarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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