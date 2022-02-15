Samsun’da 6 bin 330 öğrenci mesleki eğitim alıyor

Samsun’da yeni açılan 42 mesleki eğitim merkezi ile birlikte toplam 6 bin 330 öğrenci mesleki eğitim alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın başlattığı Mesleki Eğitim Merkezleri Programı ile ortaokul mezunu olup liseye kayıt yaptıramayan ya da kayıt yaptırdığı halde devam edemeyen ara sınıflar da dâhil olmak üzere öğrencilere kayıt yenileme hakkı tanınıyor. Böylelikle yaş şartı aranmadan kayıt yaptıran öğrenciler lise diploması alabilecek.

Program kapsamında, nitelikli insan gücü ihtiyacının karşılanmasında önemli katkıları olan organize sanayi bölgeleri (OSB) ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının iş birliği daha da önem kazandı. Bu sayede işletmelerin nitelikli iş gücü ihtiyaçları karşılanacak, eğitimsektör iş birliği artacak. OSB’lerin mesleki eğitime erişim kapasitelerinin artırılması ve mesleki ve teknik ortaöğretim okullarının geliştirilmesi amacıyla faaliyetlerini sürdürmekte olan 6 MESEM, daha önce MESEM programı uygulayan 5 mesleki ve teknik Anadolu lisesi haricinde 42 mesleki ve teknik ortaöğretim okullarının bünyesinde de MESEM Programı 27 Ekim 2021 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı onayı ile açıldı. Hâlihazırda Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 42 mesleki ve teknik Anadolu lisesi bünyesinde MESEM programı uygulanıyor. 6 adet mesleki eğitim merkezi de dâhil toplamda 6 bin 330 öğrenci ile eğitimöğretime devam ediliyor.

MESEM programları, kayıt yaptıran öğrencilere; haftada 1 gün okul, 4 gün işletme olmak üzere 33 alan ve 181 farklı dalda meslekî eğitim alma fırsatı, ustalık belgesi ve meslek lisesi diploması alma hakkı, asgari ücretin yüzde 30 (9, 10 ve 11. sınıf) ve yüzde 50’si (12. sınıf) kadar maaş imkanı, kendi iş yerini açma fırsatı, iş bulma kolaylığı, hastalık sigortası imkânı, “kalfalık” ve “ustalık” sınavlarına girme hakkı, “usta öğreticilik belgesi” alma imkanı sağlayacak.

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