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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Canik'te ihtiyaç sahibi öğrencilere “YKS başvuru” desteği

İHA

Canik'te ikamet eden ihtiyaç sahibi öğrencilerin 2022 YKS başvuru ücretleri Canik Belediyesi tarafından karşılanıyor

Canik'te ihtiyaç sahibi öğrencilere “YKS başvuru” desteği

Canik'te ikamet eden ihtiyaç sahibi öğrencilerin 2022 YKS başvuru ücretleri Canik Belediyesi tarafından karşılanıyor
Canik Belediyesi, 2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvuru yapacak ihtiyaç sahibi öğrencilere destek sağlıyor. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi öğrencilerin 2022 YKS başvuru ücretlerinin Canik Belediyesi tarafından karşılanacağını açıkladı.

“Gayret sizden, destek bizden"
Canik Belediyesi Sosyal Yardım Hizmetleri birimi tarafından başlatılan “Gayret Sizden, Destek Bizden" kampanyası kapsamında ilçedeki tüm ihtiyaç sahibi öğrencilerin 2022 yılı YKS başvuru ücretleri belediye tarafından ödenecek. Kampanyadan faydalanmak isteyen öğrencilerin 1 Mart tarihine kadar Canik Belediyesi Sosyal Yardım Hizmetleri birimine başvuru yapması gerektiği duyuruldu.

"Gençlere yapılan her yatırımı önemsiyoruz"
Gençlere yapılan her türlü yatırımı önemsediklerini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Gençlerimiz için yapılan her yatırım bizim için çok kıymetlidir. Çünkü ülkemizin geleceği hakkında söz sahibi olacak kişiler bugünün genç neslidir. Onların daha donanımlı yetişmesi, daha nitelikli eğitim almalarını sağlamak, onları bilgiye, yeniliğe teşvik ederek geleceğin dünyasına hazırlamak adına atılan en ufak bir adımı ülkemiz adına, insanlık adına atılmış çok büyük bir adım olarak görmekteyiz. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi olup da üniversite okuma hedefi olan her gencimize maddi yönden destek sağlamak hayati bir önem taşımaktadır. Gençlerimiz desteklenmeli, onlara burslar sağlanmalı ve eğitimlerini en güzel şekilde tamamlamaları noktasında bütün imkanlar seferber edilmelidir. İşte bu kapsamda ‘Gayret Sizden Destek Bizden’ kampanyasıyla ilçemizde ikamet etmekte olan maddi olanakları kısıtlı öğrencilerimize destek sağlamak amacıyla YKS başvuru ücretlerini karşılıyoruz" dedi.

“Eğitime desteğimiz devam edecek"
“Geçtiğimiz yıl da böyle bir kampanyamız olmuştu” diyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Gençlerimizin eğitimine vermiş olduğumuz destek her zaman devam edecek. İhtiyaç sahibi öğrencilerimiz için Canik Belediyesi olarak Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle sağlamış olduğumuz ücretsiz YKS kurslarımız devam ediyor. Burada sayısal, sözel, eşit ağırlık alanlarında tüm dersler Halk Eğitimi Merkezi'ne bağlı öğretmenlerimiz tarafından veriliyor. Biz istedik ki, sınav başvuru ücretleri konusunda da öğrencilerimize destek olalım. Hayatlarında dönüm noktası olacak bu önemli süreçte onların yanında bulunalım. Girecekleri üniversite sınavları inşallah bütün öğrencilerimiz için hayırlı olur. Gelecekleri için güzel sonuçlar doğmasına vesile olur. Tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Son başvuru tarihi 1 Mart
"Gayret Sizden, Destek Bizden" kampanyasından faydalanmak isteyen öğrencilerin 1 Mart 2022 tarihine kadar Canik Belediyesi Sosyal Yardım Hizmetleri birimine başvuru yapması gerektiği duyuruldu. Detaylı bilgilerin Canik Belediyesi'nin 444 55 90 numaralı telefon hattından, resmi internet sitesinden ya da sosyal medya hesaplarından öğrenilebileceği bildirildi.

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