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'Lösemili çocukların aileleri Kovid-19'a karşı daha dikkatli olmalı"

İHA

'Lösemili çocukların aileleri Kovid-19'a karşı daha dikkatli olmalı"

Çocuk Hematolojisi Uzmanı Prof. Dr. Davut Albayrak, “Lösemili çocukların hayatlarını korona virüse(Kovid19) karşı riskleri en aza indirecek şekilde yeniden düzenlemelidir” dedi.
Lösemili çocukların ve ailelerinin Kovid19’a karşı dikkat etmesi gerektiğini belirten VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Hematolojisi Uzm. Prof. Dr. Davut Albayrak, 15 Şubat Uluslararası Çocukluk Çağı Kanseri Günü nedeniyle lösemili çocukların Kovid19’dan nasıl korunmaları gerektiği hakkında uyarılarda bulundu.

Korona virüse karşı 'yeni bir hayat' düzenlenmeli
Lösemili çocukların hayatlarını korona virüse karşı riskleri en aza indirecek şekilde yeniden düzenlemek gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Davut Albayrak, “Bu düzenlemede ev içi yerleşim, evdekilerle temas kuralları, el temizliği, maske kullanımı, hastaneye özel ulaşım, hastanede kalış süresinin kısa tutulması gibi planlamalar yer almalıdır. Hastalar zorunlu tedavi ve kontrolleri dışında evden dışarıya çıkmamalıdır. Toplu taşıma araçlarından mümkün oldukça uzak durulmalıdır. Hastalarımızın tedavileri elbette devam edecektir. Bu sebeple kendilerini daha titiz korumaları gerekir. Bulaşma riski yüksek olan toplu alanlardan uzak durmalı ve hastane gelişlerinde de herhangi bir sebeple bu alanları kullanmamaları gerekir” diye konuştu.

Anne ve babalar daha çok dikkat etmeli
Lösemili çocukların anne ve babalarına da büyük görev düştüğünü söyleyen Prof. Dr. Albayrak, "Çocukla yakın temasta olan anne ve babanın bulaşma riski yüksek toplanma ve iş alanlarından mümkün olduğunca uzak durmaları gerekir. Evde bu riskli alanlarda çalışması gereken kişiler varsa çocukla teması kesilmeli, eğer bu mümkün değilse sosyal mesafeye dikkat edilerek temas en aza indirilmelidir. Hasta ve temas eden kişi mutlaka cerrahi maske kullanmalı, temas süresi ise mümkün olduğunca kısa olmalıdır. El temizliğine dikkat edilmeli ve özellikle hastalıklı kişilerin dokunma ihtimali bulunan ortak dokunma alanlarına (kapı kolu, merdiven destekleri, asansör düğmeleri gibi) temas edilmiş ise eller sabunlu suyla yıkanmalıdır. Yıkama yapılamayacak zamanlar için de alkollü dezenfektanlar bulundurulmalıdır. Başkalarına ait eşyaları ve çatal, bardak gibi yemek eşyaları da kesinlikle kullanılmamalıdır" şeklinde konuştu.

Hastaneye gelmeden önce doktorla iletişime geçilmeli
Prof. Dr. Albayrak şunları söyledi:
"Tüm önlemlere rağmen lösemili çocukların hastalık bulaşmış olma riskini düşündüren ateş ve öksürük gibi şikâyetleri bulunduğunda veya hastalıklı kişi ile temas öyküsü olduğunda, Hematoloji bölümüne doğrudan gelmesi diğer hastaları riske atabilir. Bu nedenle önce ilgili hekim ile telefon irtibatı kurulması ve onun yönlendirmesine göre hastane başvurusunun yapılması gerekir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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