Girişimci kadınlar satış merkezi açtı

Kadınları üretim hayatına kazandıran Atakum Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (ATAK) ilk satış merkezini açtı.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ve eşi Gülay Deveci öncülüğünde kurulan kooperatif, Alparslan Bulvarı üzerinde ürünlerin sergilenip satışının yapılacağı bir mekana kavuştu. Satış merkezinde reçel, turşu, unlu mamuller, sirke, meyve kurusu, sepet, bez bebek, takı, çini ve hediyelik eşyalar yer alıyor.

Düzenlenen açılış töreninde Kooperatif Başkanı Melike Balcı, “Kadınlarımıza bol bereketli satışlar getirecek olan satış yerimizi açabildik. Umudumuz tüm bu çabanın desteğin daha çok kadına ulaşması” dedi.

Av. Gülay Deveci, “Güçlü toplumlar oluşturulmasını kadınlar sağlar. Kadınların olmadığı emeğinin değerlenmediği hiçbir yerde toplumlar iyiye doğru gelişme göstermezler. Kadın her türlü değişimin ve gelişimin mimarı ve başrol aktristidir. Bu girişim aslında 2019’un Temmuz ayı gibi başladı. Ticaret İl Müdürlüğü’nden bana ulaştılar. Kadın kooperatifi kurmak konusunda düşüncelerimizi duyduklarını ve yardımcı olabileceklerini söylediler. Bu hikaye böyle başladı. Ben kuruluşunda ve işlerin hızlanmasında rol aldım” diye konuştu.

Başkan Av. Cemil Deveci ise “Kadını üretimin içerisine çekmek lazım. Sosyal hayatın içine çekmek lazım. Dünyanın her yerinde bunun en iyi aracı kooperatifler. Kadının örgütlenmesinde, kadının sosyalleşmesinde, sosyal hayatta ve ekonomik hayatta rol almasında önemli bir etken ve önemli bir araç. Üretimin en temel araçlarından da bir tanesi. İnceleyin bakın, tarımda başarı göstermiş tüm ülkelerde tarımın destekçisi tarımın organizatörü kooperatiflerdir. Kooperatif olmadan tarımın bir ayağı eksik. O nedenle hem kooperatif hem kadın kooperatifi. Kadınla kooperatif bir araya geldiğinde hem tarımda yaygınlaşacağız hem de diğer üretim alanlarında çoğalacağız. Bu burada ilkti. Bundan sonra da kentin hareketli noktalarında benzer mekanlar açacağız” şeklinde konuştu.

Açılışa Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam da katıldı.

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