'Samsun Çocuk Üniversitesi' Atakum Emek Park’a yapılacak Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı kapanış toplantısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Samsun Çocuk Üniversitesi' Atakum Emek Park’a yapılacak Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı kapanış toplantısı

İHA

'Samsun Çocuk Üniversitesi' Atakum Emek Park’a yapılacak Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı kapanış toplantısı

TEKNOFEST 2022 kapsamında Samsun'da yapılması planlanan 'Çocuk Üniversitesi’nin Atakum ilçesinde bulunan Emek Park’a yapılması teklifi, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy çokluğu ile kabul edildi.
Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı kapanış toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı. İlgili komisyonlardan meclise havale edilen toplam 47 madde, meclis üyeleri tarafından değerlendirilip karara bağlandı. Alınan kararlar neticesinde bir örneği Gaziantep’te de bulunan Çocuk Üniversitesi’nin daha kapsamlı bir şekilde Atakum ilçesinde bulunan Emek Park’a yapılması teklifi oy çokluğuyla meclisten geçti.

“Çocuk Üniversitesi ile birlikte bilgi, teknoloji ve kütüphane aynı alanda olacak”
Çocuk Üniversitesi'nin yapılacağı alanın yanında 28 bin m2’lik kütüphanenin de olacağını ve çocukların bilgi, teknoloji ve kütüphaneye aynı lokasyonda ulaşabileceğini ifade eden Başkan Mustafa Demir, “Burası kişilerin aileleriyle en kolay, en güvenli ulaşım noktası. Hemen altında da biz 28 bin m2 bir kütüphane yapıyoruz. Bu alan bilgi, teknoloji ve kütüphane lokasyonu olacak. Burada ihtiyaç kadar alanı kullanacağız. Adına Çocuk Üniversitesi deniyor. Başkanlarımız Gaziantep’te bir örneğini gördüler. Müthiş bir şey. Mimar olmamın da gönül rahatlığı ile lokasyon itibarıyla da bugün, yarın ve sonrasını düşünüyorum. 10 yıl sonra bizim yaptığımız bu yapıya, ‘ya nereden bunu buraya yapmışlar’ derler mi denemezler mi diye. Bunu az çok bizim bilmemiz lazım. Diyeceklerse yapmamak lazım” dedi.

“Üniversitenin yapılacağı yer, Atakum’daki en uygun yer”
Çocuk Üniversitesi için seçilen alanın Atakum’daki en uygun alan olduğuna dikkat çeken Başkan Demir, şunları söyledi:
“Atakum Belediye Başkanımız Cemil Deveci de bu projeye inanıyor. Emek Park yeşil alan hüviyetini kaybetmeden, çocukların eğitim alacağı bir lokasyon olarak gündemimize geldi. Yoksa Atakum’da bunu yapacak başka yerler de buluruz. Ama bulduğumuz yerlere de bu binayı yapacağız. Netice itibarıyla arazinin üzerinde olacak. Ama bu lokasyonu kaydırdığınızda çok başka zorluklar ortaya çıkar. Ulaşım, kullanım gibi zorluklar ortaya çıkar. Ayrıca Atakum’a marka değer olarak katacağı vizyonunu da düşünmek gerekir. Bu çerçeveyle değerlendirilmesinin uygun olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Atakum’daki İl Emniyet Müdürlüğü arkasına Deneyap Atölyesi yapıyoruz. İkisinin de konsepti birbirinden farklı. Çocuklar buraya sınavla gelecek. Çocuklar burada aldıkları eğitimler ile gelecekte uzaya, teknolojiye, bilime yönelecekler. Bu lokasyonun, Atakum’daki en uygun yer olduğunu düşünüyorum. Atakumlu birisi olarak da bunu ifade ediyorum. Bu üniversitenin yapılmasına bakanlık katkı sağlayacak. Atakum Belediyesi’nin yönetiminde, ilgisinde, işletmeciliğinde çok uygun olacağını düşünüyorum. Biz de bu konuda elimizden gelen tüm katkıyı sağlayacağız.”
Söz konusu maddeye CHP ve MHP grupları ‘çekimser’ oy verirken, AK Parti, İYİ Parti ve CHP’li Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ise ‘evet’ oyu verdi. Madde oy çokluğuyla meclisten geçti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milli sporcu Bilge Alev: “Norveç’te elimden gelen gayreti göstereceğim”
YEREL HABERLER Milli sporcu Bilge Alev: “Norveç’te elimden gelen ...
Down sendromlu çocuklara evde eğitim
YEREL HABERLER Down sendromlu çocuklara evde eğitim
Girişimci kadınlar satış merkezi açtı
YEREL HABERLER Girişimci kadınlar satış merkezi açtı
'Lösemili çocukların aileleri Kovid-19'a karşı daha dikkatli olmalı"
YEREL HABERLER 'Lösemili çocukların aileleri Kovid-19'a karşı daha ...
Canik'te ihtiyaç sahibi öğrencilere “YKS başvuru” desteği
YEREL HABERLER Canik'te ihtiyaç sahibi öğrencilere “YKS başvuru” ...
Samsun'da 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada İki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada İki ...
Çarşamba’da yemek artıkları sokak hayvanlarına mama oluyor
YEREL HABERLER Çarşamba’da yemek artıkları sokak hayvanlarına mama ...
Oruç: “Böyle devam ederse Kovid-19’a ayrılan yataklarımızın yüzde 90’ı dolabilir”
YEREL HABERLER Oruç: “Böyle devam ederse Kovid-19’a ayrılan ...
Başkandan öğrencilere sürpriz
YEREL HABERLER Başkandan öğrencilere sürpriz
Samsun’da 6 bin 330 öğrenci mesleki eğitim alıyor
YEREL HABERLER Samsun’da 6 bin 330 öğrenci mesleki eğitim alıyor
Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Kendi sahasında maç kaybetmeyen tek takım Samsunspor Samsunspor evini kaleye çevirdi
YEREL HABERLER Kendi sahasında maç kaybetmeyen tek takım ...
Sigara yakmak için ateş isteyip bıçakladılar
YEREL HABERLER Sigara yakmak için ateş isteyip bıçakladılar
Samsun'da 5 kişi sobadan zehirlendi
YEREL HABERLER Samsun'da 5 kişi sobadan zehirlendi
Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı başladı
YEREL HABERLER Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme ...
Marketten içki çalan şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Marketten içki çalan şahıs gözaltına alındı
Canik Belediyesi’nden çevreye duyarlı hamle
YEREL HABERLER Canik Belediyesi’nden çevreye duyarlı hamle
Samsun'da 4 kişi kaçak kazı yaparken yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da 4 kişi kaçak kazı yaparken yakalandı
Samsun MMO'da seçim heyecanı Kadir Gürkan güvenoyu aldı
YEREL HABERLER Samsun MMO'da seçim heyecanı Kadir Gürkan güvenoyu ...
Samsun'da yön tabelasına çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Samsun'da yön tabelasına çarpan aracın sürücüsü ...
Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
Marketlerde 'KDV indirimi' denetimi Başkan Demirtaş: “Yasalar çerçevesinde haksızlığa göz açtırmayacağız”
YEREL HABERLER Marketlerde 'KDV indirimi' denetimi Başkan Demirtaş: ...
Adliye önünde silahlı saldırı kamerada Saldırıya uğrayan şahıs markete sığınınca kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu
YEREL HABERLER Adliye önünde silahlı saldırı kamerada Saldırıya ...
Tekkeköy’deki projeler TEKNOFEST’e kadar tamamlanacak
YEREL HABERLER Tekkeköy’deki projeler TEKNOFEST’e kadar tamamlanacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.