Down sendromlu çocuklara evde eğitim

Zihinsel yetersizliği veya öğrenme güçlüğü bulunan çocukların özel eğitimlerini güçlendirmeyi hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi, “Özel Eğitim için Sosyal Ortaklık Projesi” başlattı. Proje kapsamında 10 kişilik özel bir ekip kuracak olan belediye, 06 yaş grubundaki down sendromlu çocuklara evlerinde eğitim desteği sağlayacak.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması (IQSES) Hibe Programı ‘Özel Eğitim İçin Sosyal Ortaklık Projesi’nin tanıtımı yapıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon’da düzenlenen proje tanıtım toplantısına Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ile akademisyenler ve öğretmenler katıldı.

Hibe programı kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecek ‘Özel Eğitim İçin Sosyal Ortaklık Projesi’ne Samsun Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim Dayanışma Derneği de ortaklık edecek. 18 ay sürecek projenin toplam 116 bin 65 Euro tutarındaki bütçesinin 11 bin 618 euroluk kısmı Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacak.

Eğitim alanının güçlendirilmesi ve refah düzeyinin artırılmasının amaçlandığı projeyle ilgili konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Projeyle şehrimizde kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle hafiforta düzeyde zihinsel yetersizliği olan 06 yaş grubundaki çocuklarımızın özel eğitimlerini güçlendirmek istiyoruz. Bu amaçla down sendromlu ve öğrenme güçlüğü tanısı alan çocuklarımızın özel eğitimlerine yönelik eğitmen ve ailelerine destekleyici eğitim seminerleri düzenleyeceğiz. Erken dönemlerinde çocuklarımıza ve ailelerine evlerinde eğitim desteği vermek üzere 10 kişilik ekip oluşturacağız. Ayrıca özel eğitim sınıflarında görev yapan öğretmenlerimize de bilgi ve farkındalık düzeylerini artırıcı eğitimler vereceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.