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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sarıcaoğlu: “Kimseyi yalnız ve çaresiz bırakmayız” Korona hastalarına evde sıcak yemek

İHA

Sarıcaoğlu: “Kimseyi yalnız ve çaresiz bırakmayız” Korona hastalarına evde sıcak yemek

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, ilçedeki Kovid19 hastalarının evlerine sıcak yemek ikramı hizmeti başlattıkların açıkladı.
Kavak’ta Kovid19 vakalarının artması üzerine evlere sıcak yemek servisi başlattıklarını açıklayan Başkan İbrahim Sarıcaoğlu, “Bugüne kadar kimseyi yalnız ve çaresiz bırakmadık, bundan sonra da bırakmayız. Yine birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde bu günleri atlatacağız” dedi.
Pandemi sürecinin başladığı ilk andan itibaren sosyal yardımları ile vatandaşlara yardım elini uzatan Kavak Belediyesi, son aylarda vakaların ilçede yeniden artış göstermesi üzerine geçen yıl yaptığı uygulamayı yeniden hayata geçirerek Kovid19 hastaların evlerine ücretsiz yemek servisi başlattı. Sosyal belediyecilik anlayışı ile her daim vatandaşlarının yanlarında olduklarını ifade eden Sarıcaoğlu, hastalığın ilk görüldüğü andan itibaren imkânları ölçüsünde kimseyi yalnız bırakmadıklarını belirtti. Sarıcaoğlu, “Salgının yeniden artış gösterdiği ilçemizde hasta hemşerilerimize destek olmak ve onlara bu zor günlerinde yalnız olmadıklarını hissettirmek için daha önce de yaptığımız gibi tedavileri boyunca her gün üç çeşit sıcak yemeği ücretsiz olarak ikram edeceğiz” diye konuştu.
Halkla dayanışma içinde bugünleri geçireceklerini söyleyen Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, acil ihtiyacı olan ve evlerinde yalnız kalmakta vatandaşlarında talepte bulunmaları halinde her türlü ihtiyaçlarını karşılayacaklarını ifade ederek, “Salgının ilk başından itibaren Kavak’ta hiçbir insanımızı yalnız bırakmadık. Bundan sonra da bırakmayacağız. Her zaman olduğu gibi yine birlik ve dayanışma içinde bu zor günleri aşacağız. Kovid19 olan hemşerilerimizin tedavileri sürecince yemek ihtiyaçlarını Kavak Belediyesi olarak karşılamaya başladık. Bunun için tüm tedbirlerimizi aldık. Hastalarımıza her gün üç çeşit sıcak yemeklerini evlerine ulaştırıyoruz. Sahadayız ve halkımızın yanındayız. Evlerinde ilaç veya gıda temininde zorlanan ve yalnız kalan yaşlılarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için de ekiplerimiz her an hazır. Vatandaşlarımız bize ulaşabilirler” şeklinde konuştu.

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