Sönmez: "Muhtarlar olarak birlikte hareket edeceğiz"

Samsun Alaçam Muhtarlar Derneği tarafından üyelerine yönelik dayanışma yemeği düzenlendi.

Dernek lokalinde organize edilen yemekte konuşan Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Sönmez, “Bizler yeri geldi mi mahallelinin dert ortağı, ağabeyi, ablası, babası, annesi oluyoruz. Bundan sonra her sorunda muhtarımızla birlikte hareket edeceğiz" dedi.

"Bizim görevimiz mahallelerimizde, ilçemizde yaşayan herkesin doğumdan ölümüne kadar iyi gününde, kötü gününde yanında olmak" diyen Sönmez, şöyle konuştu:

"Biz büyük bir aileyiz. Mahallelerimizde ve ilçemizde yaşayan herkesin sorununu taşıdığı ilk kapıyız. Biz birlikte yaşadığımız herkese karşı sorumluyuz. Bu sorumlulukla bize karşı sorumluluğu olanlarında takipçisiyiz. Bugüne kadar Alaçam ilçesinde bireysel çalıştık. Bundan sonra her sorunda muhtarımızla birlikte hareket edeceğiz. Yani hangi mahalle muhtarımızın bir sorunu varsa bunu gidermek için birlikte hareket edeceğiz. Bizim için öncelik mahallelerimizde ve ilçemizde yaşayan eşimiz, dostumuz, komşularımızdır. Alaçam Muhtarlar Derneği olarak birlik ve beraberliğimizi devam ettirmek amacı ile inşallah bundan sonra her ay bu şekilde bir araya gelerek hem istişare yapmak hem de birlikteliğimizi daha da pekiştirmek amacı ile bir araya gelmek istiyoruz.”

Muhtarlar Derneği tarafından organize edilen dayanışma yemeğine Belediye Başkanı İlyas Acar, daire müdürleri, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

