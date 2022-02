Başkan Doğan: “Günümüzde bilinçli sosyal medya kullanıcısı olmak çok önemli” Said Ercan Çarşambalılar ile buluştu

İletişimci, yazar Said Ercan, "Dijital Öğrenme ve Sosyal Medya Okuryazarlığı" ve "Dijital Çağda Sosyal Medya, Aile ve Gençlik" konulu konferansları ile Çarşambalılarla buluştu. Yoğun katılımın sağlandığı konferanslarda Said Ercan, sosyal medya ve iletişime dair sevenlerinin sorularını yanıtladı.

Çarşamba Belediyesi, medya okuryazarlığı ve sosyal medya bilinci oluşturmak amacıyla iletişimci, yazar Said Ercan’ı Çarşamba’da ağırladı. “Dijital Öğrenme ve Sosyal Medya Okuryazarlığı" ve "Dijital Çağda Sosyal Medya, Aile ve Gençlik" konulu, 2 seans şeklinde gerçekleşen programda; ilk seansta öğrenciler, ikinci seansta yetişkinler sosyal medyaya dair merak etikleri sorulara cevaplar buldular.

Medya okuryazarı olmanın önemine vurgu yapan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba’da kültür sanat anlamındaki etkinlik ve organizasyonlara devam edeceklerini belirterek, “Değerli hocamız iletişimci, yazar Said Ercan’ı Çarşamba’mızda misafir ettik. Kendisi sosyal medyaya dair birbirinden değerli bilgiler verdi. ‘Dijital Öğrenme ve Sosyal Medya Okuryazarlığı’ ve ‘Dijital Çağda Sosyal Medya, Aile ve Gençlik’ konulu konferanslarımızla gündüz çocuklarımız, akşam yetişkinlerimiz iletişim ve sosyal medya adına birçok şey öğrendi. Günümüzde bilinçli sosyal medya kullanıcıları olabilmek çok önemli. Biz de bu anlamda böyle bir program organize etmiş olduk. Sayın Hocamız Said Ercan’a ve programımıza katılan tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim. İnşallah Çarşamba’mızda bu tür organizasyonları arttırarak devam ettireceğiz” diye konuştu.

Cemil Şensoy Kültür Merkezinde 2 seans şeklinde gerçekleşen konferansa; Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti İlçe Başkanı Taner Özden, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

