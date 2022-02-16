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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da 11 bin kişiye destek kartı

İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine yönelik temel destek kartı uygulamasına devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 17 ilçede 20192021 yılları arasında tespit edilen 11 bin 542 kişiye ihtiyaç kartı vererek yaşamlarına dokundu.

Samsun'da 11 bin kişiye destek kartı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine yönelik temel destek kartı uygulamasına devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 17 ilçede 20192021 yılları arasında tespit edilen 11 bin 542 kişiye ihtiyaç kartı vererek yaşamlarına dokundu.
Yaşlı, engelli ve maddi geliri olmayan ailelere verilen sosyal yardımları kurumsal ve sistemli hale getirmek için 2 yıl önce çalışma başlatan Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yardım sistemini de değiştirdi. Gıda ve giyimde adrese teslim yöntemine son veren Büyükşehir Belediyesi, ailevi, çevresel ve sosyolojik her faktörü titizlikle inceleyerek ‘Temel İhtiyaç Destek Kartı' sistemine geçti.
İhtiyaç talebiyle ilgili Samsun Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi’ne yapılan müracaatlarla ilgili teknik araştırma yapan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, ekiplerini başvuru sahiplerinin evlerine gönderiyor. Kişilerin durumlarına ilişkin alınan bilgiler, Sosyal Değerlendirme Kurulu’nda görüşülerek verilecek desteğin türü ve şekli belirleniyor. Ailenin durumuna göre her yıl 4, 2 ve 1 kez tekrarlanacak temel ihtiyaç destek kartları, vatandaşların evlerine götürülüyor.
Banka hesaplarının açılması, kimlik, adres ve iletişim bilgilerinin tanımlanması ve hesaba para yatırılmasıyla kartlar, kullanıma hazır hale geliyor. Nakit çekimi ile alkol ve tütün mamulleri alınmasına kapatılan kartlarla, gıda, tekstil veya ilaç alınabiliyor. Alışverişlerini özgürce yapabilen kart sahibi aileler, isterse faturaları da ödeyebiliyor. Amaç dışı kullananların kartları ise iptal ediliyor.
Kimsesizlerin kimsesi olmak için özveriyle çalıştıklarını ifade eden Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Bekir Söylemez, ihtiyaç sahiplerine yönelik desteklerle ilgili bilgi verdi. Söylemez, “Başkanımız Mustafa Demir’in talimatları doğrultusunda gönül belediyeciliğine ilişkin elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. 2019 yılında bin 670, 2020 yılında 2 bin 32, 2021 yılında ise 7 bin 840 olmak üzere 20192021 yılları arasında toplam 11 bin 542 ihtiyaç sahibine temel destek kartı verdik. Bunun yanında kimsesiz vatandaşlara sıcak yemek ve eşya yardımlarımız devam ediyor. Ayrıca Ramazan ayı öncesinde de gıda kolisi veriyoruz. İhtiyacı olan herkesin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.
Temel ihtiyaç destek kartı sistemi sayesinde ihtiyaç sahiplerine alışverişlerinde büyük kolaylık sağladıklarını dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise “Sosyal yardımlarda çok hassas davranıyoruz. Hakkaniyetli hareket etmeye özen gösteriyoruz. Bunun için de göreve gelir gelmez sosyal yardımlara ilişkin sistemi değiştirdik. Temel İhtiyaç Destek Kartı sistemi sayesinde sosyal yardımları kurumsal ve hızlı bir yapıya kavuşturduk” diyerek şunları söyledi:
“Müracaatların ardından ekiplerimizin hem teknik hem de evlerde yaptıkları sosyal incelemelerle yardımda bulunmamız gereken gerçek ihtiyaç sahibi aileleri tespit ettik. Açılan hesaplara kimlik, adres ve iletişim bilgileri tanımlı isim yazmayan temel ihtiyaç destek kartları bastırıyoruz. Ardından da nakdi yardımı hesaba aktarıyoruz. Cep telefonu mesajı ile aileyi hem bilgilendiriyor hem de kartları evlerine götürerek teslim ediyoruz. Bunun yanında önceden değişen miktarlardaki yardımlar yılda sadece 1 kez yapılıyordu. Şimdi ise ailenin özel durumuna göre yılda 4 kez yararlanabilmesini sağlıyoruz. Eskiden yardımların ulaşma süresi 45 günü bazen de 2 ayı bulabiliyordu. İnşallah zamanla desteklerimizi daha da artıracağız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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