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'Tedavi edemeyiz' denilerek gönderilen 30 yıllık hasta şifaya kavuştu

İHA

'Tedavi edemeyiz' denilerek gönderilen 30 yıllık hasta şifaya kavuştu

Samsun'da 30 yıldır 'üretral darlık' hastalığı ile mücadele eden, tedavi için gittiği bir hastaneden 'tedavi edemeyiz' denilerek gönderilen 70 yaşındaki Kemal İnan, Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Gürkan Özkan tarafından yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.
Üretral darlık hastalığı ile mücadele eden insanların hastalığın tedavisini ihmal ettikleri durumunda hastalık kronik bir hastalık haline geliyor. Bu durum ise üretral darlık yaşayan kişilerin yaşam kalitesini oldukça düşürüyor. Zamanla bıkkınlık, bitkinlik, yorgunluk veren hastalık çileye dönüşüyor.
Samsun’da yaşayan 70 yaşındaki Kemal İnan ise 30 yıldır üretral darlık hastalığı ile mücadele ediyordu. Tedavi olmak için gittiği bir hastanede Kemal İnan’ın oğlu Recep İnan’ın ifadelerine göre doktor, üretral darlık olan yaşlı adamı 'tedavi edemeyeceğini' söyledi. Bunun üzerine Samsun Büyük Anadolu Hastanesine giden Kemal İnan’ın yapılan operasyonla 30 yıllık çilesi son buldu.
Hastanın tedavi süreci hakkında bilgi veren Opr. Dr. Gürkan Özkan, “Kemal amcamız idrar yapma zorluğu ve sık sık operasyonlarla seyreden 30 yıllık bir süreçte üretral darlık problemimden yakınan bir hastamızdı. Bu süreçte özellikle bu darlık, idrar yapma güçlüğü sık idrara çıkma ve zorlanma prostatla karışması açısından önemli bir durumdur. Çünkü idrar darlığını ihmal ettiğinizde mesane ve takibinde böbrekler bozularak özellikle diyaliz süreçlerine giden bir hastalık seyri olmaktadır. Burada üretral darlığı olan hastalarımızın öncelikle ihmal etmemesi, nasıl olsa ilaçla tedavi olurum ben diye bekletmemesi gerekiyor. Genellikle üretral darlık iltihaplardan, geçirilen kazalardan sonra ya da sonda takma işlemi gerektiren müdahalelerden sonra ortaya çıkıyor. Tekrarlayıcı olması özelliğinde dolayı doktor takibinde olması gerekiyor. Kemal amcamızın yakın zamanda böyle bir sıkıntısı olmuş, dış bir merkezde müdahale edilmeye çalışılmış fakat ileri derecede problemi olduğu için daha sonra bizi tercih ettiler. Biz de bu problemi ince yaklaşımımızla çözdük. Özellikle darlığın tedavisinde de uygulanacak yöntemler belirli aralıklarla genişletme programı, açık ameliyatla yama yapılabiliyor. Stent takabiliyoruz. Her şeyden öncesi hastanın bir şekilde ihmal etmemesi lazımdır. Tekrarlayıcı darlıklarda ihmal olduğunda ameliyat ve tedavisi sonrasında daha da güçlenmektedir. Üretral darlık bu 30 yıllık süreçte tekrarlayıcı olması karakterine sahiptir. 30 yıl önce hastamıza yama ameliyatı, yeniden kanal yapma ameliyatı gerçekleşti ama geçen yıllar içerisinde enfeksiyonların tam tedavi edilemediğinden dolayı bu darlık nüksetmektedir. Her nüksetmek bir öncekinden daha şiddetli oluyor. Bu süreç üretral darlık ve idrar yapmadaki zorluk nedeniyle idrar kanalının kronik hastalığı haline gelmektedir” diye konuştu.

"Doktor bey yapamayacağım diye söylemleri oldu”
Kemal İnan’ın oğlu Recep İnan, “Babam ben bildim bileli bu hastalık ile mücadele ediyor. Çeşitli zorluklar yaşadı. Bunun haricinde ihmal de var. Bu hastalık geciktirilecek bir hastalık değil. Başka bir hastaneye gittiğimizde doktor bey sonda ile işi çözeceğini zannetti. Baktık ki daha tehlikeli bir duruma yol açmış. Şükür olsun ki Büyük Anadolu Hastanesi’nde Gürkan Bey sayesinde bu işi çözdük. Başka bir hastanede doktor bey benim yanıma geldiğinde 'ben bunu yapamayacağım, beceremeyeceğim, diğer hastanelere yönlendirin' diye söylemleri oldu” şeklinde konuştu.
Kemal İnan ise, “1993 senesinde ise ameliyat oldum. Ondan sonra birbirini takip etti. Mesane darlığı, idrar yapma zorluğu vardı. En sonunda geldik buraya Allah razı olsun. Doktor Bey ameliyat etti. Şimdi iyiyim” ifadelerini kullandı.

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