Bu otomobilden sağ çıktı Samsun'da otomobil köprünün bariyerlerine çaptı: 1 yaralı

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Samsun'da otomobilin köprünün bariyerlerine çarparak hurdaya döndüğü kazada sürücü kazayı yaralı olarak atlattı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı Kürtün Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Sertgün idaresindeki 55 BBR 35 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu köprü kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, yaralanan otomobil sürücüsü ise ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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