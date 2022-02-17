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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kalp krizi geçiren hasta için ambulans helikopter zamanla yarıştı

İHA

Kalp krizi geçiren hasta için ambulans helikopter zamanla yarıştı

Samsun'da kalp krizi geçiren 44 yaşındaki hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti.
Vezirköprü ilçesinde kalp krizi geçiren Selahattin Y. için Samsun merkezden ambulans helikopter havalandı. İlk olarak evinde kalp krizi geçiren hastaya Vezirköprü İlçe Devlet Hastanesinden gönderilen ambulans ile müdahale edildi. İlk müdahalenin ardında durumu ciddi olan hasta için ambulans helikopter devreye girdi. Hastayı Vezirköprü'den alan ambulans helikopter Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırdı.

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