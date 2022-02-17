Samsun'da kargo tırı devrildi: 1 yaralı

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İstanbul'dan Gürcistan'a kargo malzemesi taşıyan Gürcistan plakalı tırın Samsun'da devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi SamsunAnkara karayolu Yosunlu mevkisinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Gürcistan'a giden içinde tekstil ürünlerinin de bulunduğu Volkan Yıldız idaresindeki BE 444 RR çekici ve BE 444 R dorse plakalı kargo tırı rampa yukarı çıkarken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazada yaralanan tır sürücüsü Volkan Yıldız, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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