Vücuttaki suyun yüzde 20’sinin yitirilmesi ölüme yol açabilir

Diyetisyen Cemre Balkan, “Kış aylarında artan soğuk havalar ve yağışlar ile beraber maalesef su tüketimimiz azalıyor. Ancak dikkat etmemiz gereken bir şey var ki mevsim fark etmeksizin su, canlılar için nefesten sonraki en önemli ihtiyaçtır. Vücuttaki suyun yüzde 20’sinin yitirilmesi ise ölümle sonuçlanabilir” dedi.

Medicana Int. Samsun Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Cemre Balkan, insan vücudundaki su oranının yüzde 4570 arasında değiştiğini belirterek, su tüketiminin vücut için önemine değindi. Vücutta bulunan suyun yüzde 10 kadar azalmasıyla dahi yaşamın tehlikeye girmeye başlayabileceğine dikkat çeken Diyetisyen Balkan, “Suyun yüzde 20’sinin yitirilmesi ise ölümle sonuçlanabilir. Su alımının azalması ile hepimizin bildiği gibi böbrekler olumsuz yönde etkileniyor. Ancak sadece böbrek değil eklemlerden beyine kadar vücudumuzun bütün fonksiyonları olumsuz etkilenebilir. Yaz aylarında hava sıcaklıklarının artması ve ter yoluyla daha fazla sıvı kaybetmemizden dolayı yaz aylarında kış aylarına göre daha fazla miktarda su ihtiyacı hissediyoruz. Kış aylarında su ihtiyacımızın azaldığı düşünülür, soğuk havanın verdiği etkiyle beraber daha çok sıcak içeceklere (çay, kahve vs.) başvururuz. Bu tarz içeceklerde su tüketimimizi azaltmaktadır. Ancak bu tarz içecekler su yerine geçmez; aksine idrar söktürücü olmasından dolayı vücuttan su atımını kolaylaştırır” ifadelerini kullandı.



Her gün yaklaşık 2,5 litre su

Her gün yaklaşık 2,5 litre su içilmesi gerektiğine işaret eden Diyetisyen Cemre Balkan, “Bir günde alınması gereken sıvı miktarı; ne kadar hareketli olduğumuza, bulunan ortamın sıcaklığına ve genel sağlık durumuna göre değişmektedir. Egzersiz yapıldığında veya terlemeye yol açacak bir aktivite içindeyken su ihtiyacımız artar. Her gün yaklaşık 2,5 litre su içmek gerekir. Az su içmenin idrar yolu enfeksiyonlarını, böbrek taşı oluşumunu ve elektrolit bozukluklarının gelişimini kolaylaştırdığı unutulmamalıdır” diye konuştu,

Kışın su tüketiminin nasıl artırılabileceği bilgisini veren Balkan, “Masamızda, çalışma ortamımızda yani gözümüzün önünde bize hatırlatıcı etki göstermesi için bir sürahide su bulundurmakla başlayabiliriz. Küçük yudumlar ile sık sık içerek su tüketim miktarını arttırabiliriz. Gün içinde yavaş ve güne dağılmış olarak içilen su, sağlık açısından daha uygundur. Eğer sade su içmeyi sevemiyorsak suyumuzun içine aroma katması için nane dalları, elma ya da limon dilimleri veya meyve parçaları katabiliriz. Yine kışın ekstra sıvı tüketimini arttırmak için; ıhlamur, kuşburnu ve meyve çaylarından destek alabiliriz” şeklinde konuştu.

