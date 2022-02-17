Başkan Deveci “Çocuk Üniversitesi” konusuna açıklık getirdi “Emek Park’ta faydalı bir iş yapacağız, yeşil alan tasfiyesi yok”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Deveci “Çocuk Üniversitesi” konusuna açıklık getirdi “Emek Park’ta faydalı bir iş yapacağız, yeşil alan tasfiyesi yok”

İHA

Başkan Deveci “Çocuk Üniversitesi” konusuna açıklık getirdi “Emek Park’ta faydalı bir iş yapacağız, yeşil alan tasfiyesi yok”

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Emek Park’ta yapılacak “Çocuk Üniversitesi” konusuna açıklık getirerek, “Emek Park’ta faydalı bir iş yapacağız. Çocuklara hizmet edecek güzel bir mekan oluşturacağız. Yeşil alan tasfiyesi yok. Parkı bir yere kaydırmıyoruz” dedi.
Dünyanın en büyük havacılık festivali TEKNOFEST, 2022 yılında Samsun ev sahipliğinde düzenlenecek. Festival öncesinde Samsun’da tüm kurumlar tarafından hazırlıklar da devam ediyor. Bu kapsamda TEKNOFEST’te ve sonrasında çocuklara eğitim verecek Çocuk Üniversitesi’nin Atakum’da bulunan Emek Park’a yapılması konusu kamuoyunda tartışmaya neden olmuştu. Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülen ve karara bağlanan Çocuk Üniversitesi’nin Emek Park’a yapılmasını içeren teklif AK Parti, İYİ Parti ve Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin ‘evet’ oyu ile oy çokluğu ile kabul edilerek karara bağlanmıştı. Başkan Cemil Deveci, konu hakkında açıklamada bulunarak Çocuk Üniversitesi’nin kente katacağı değerden bahsetti.

“Alanı, Atakum Belediyesi hizmet alanı ve kamuda kullanılacak kültürel alan belirledik”
Söz konusu alanın düzeltilerek meclisten geçirildiğini altını çizen Cemil Deveci, “Emek Park, Atakum Belediyesi’nin imar planında ‘park’ olarak görünüyor ama altında tesis var. Altında kullanılan yapı, hatta kiraya da verilmiş. Şu anda TEKNOFEST kapsamında çocukların eğitim alacağı bir yere ihtiyaç var. Hem valilik hem de festival vakfı bu yerin şehir merkezinde olmasını istiyor. Şehir merkezinde buna benzer bir yerimiz yok. Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Meydanı’nı istedi. Meydanı veremezdik. Meydanın alt tarafında önceki dönemde Emek Park denilen yer ve meydandan kotu 1,5 metre yükseklikte alttaki yapının havalandırması, aydınlatılması, girişinin, çıkışının olduğu bir bölüm var. O aydınlatmayı, havalandırmayı, girişi, çıkışı koruyarak üzerine tek katlı estetik bir bina yaparak hem o alttaki kullanım alanını hareketlendirmek hem de meydana canlılık katmak için böyle bir projeye ben ‘olur’ dedim. Meclis üyelerimiz bu konuda biraz tereddüt ettiler. CHP’li üyelerin tereddüdü; komisyon toplantısında maddede, ‘Samsun Büyükşehir Belediyesi Hizmet Alanı’ şeklinde yer almış. Orası Atakum Belediyesi’ne ait. Böyle bir durum olamazdı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir ile görüştük. O da durumu kabul etti. Meclisten de düzelterek o yerin Atakum Belediyesi hizmet alanı ve kamuda kullanılacak kültürel alan belirledik” diye konuştu.

“Mimarlar Odası yetkililerine alanı gezdirip, bilgi vereceğim”
Çocuk Üniversitesi yapılacak alan hakkında Mimarlar Odasına da bilgi vereceğini ifade eden Deveci, şunları söyledi:
“TEKNOFEST ve benzeri alanlarda Atakum Belediyesi’nin diğer paydaşları Samsun Valiliği, üniversiteler ve Samsun Büyükşehir Belediyesi ile çocuklara hizmet edeceği güzel bir mekan oluşturacağız. Proje aşamasını takip edeceğiz. Samsun Mimarlar Odası’nın da konu hakkında görüşü var. Kendilerini davet edip, söz konusu alanı da gezdireceğim. Bu karar benim kararım değil. Teknik adam ve uzmanların görüşünü alarak bu noktaya kadar geldik. Emek Park’ta faydalı bir iş yapacağız. Yeşil alan tasfiyesi yok. Bir yeşil alanı yok saymıyoruz. Bir parkı bir yere kaydırmıyoruz. Zaten orada parkın kullanım biçiminin dışına çıkılmış altına bir yapı yapılarak. O yapıyı daha değerli ve kullanılabilir hale getirmeye çalışıyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

‘Cemal Safi Şiir Yarışması’nın başvuruları başladı
YEREL HABERLER ‘Cemal Safi Şiir Yarışması’nın başvuruları başladı
Samsun’da üniversite-sanayi iş birliğinde dev adım
YEREL HABERLER Samsun’da üniversite-sanayi iş birliğinde dev adım
Vücuttaki suyun yüzde 20’sinin yitirilmesi ölüme yol açabilir
YEREL HABERLER Vücuttaki suyun yüzde 20’sinin yitirilmesi ölüme yol ...
Samsun'da 1 kilo metamfetamin ile yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da 1 kilo metamfetamin ile yakalandı
Süper Lig’in gollerini yabancılar, 1. Lig’in gollerini ise yerliler attı Pesic Süper Lig’de, Umut Bulut 1. Lig’de gol krallığına koşuyor Samsunsporlu Yasin Öztekin 10 golle krallık yarışında yer aldı
YEREL HABERLER Süper Lig’in gollerini yabancılar, 1. Lig’in ...
Samsun'da kargo tırı devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da kargo tırı devrildi: 1 yaralı
30 yıldır başkan Samsun Berberler Odası Başkanı Zabit Pilan, genç yaşta oturduğu koltukta 8. dönem için seçildi
YEREL HABERLER 30 yıldır başkan Samsun Berberler Odası Başkanı Zabit ...
Kalp krizi geçiren hasta için ambulans helikopter zamanla yarıştı
YEREL HABERLER Kalp krizi geçiren hasta için ambulans helikopter ...
Bu otomobilden sağ çıktı Samsun'da otomobil köprünün bariyerlerine çaptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Bu otomobilden sağ çıktı Samsun'da otomobil köprünün ...
Kameraya yansıyan hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Kameraya yansıyan hırsızlık olayının şüphelisi ...
İstanbul'dan uyuşturucu getirirken yakalanan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER İstanbul'dan uyuşturucu getirirken yakalanan 2 kişi ...
95 yaşındaki kadın yangında mahsur kaldı, polis sırtında taşıyarak kurtardı
YEREL HABERLER 95 yaşındaki kadın yangında mahsur kaldı, polis ...
Samsun’da karayaka koyunu ıslah projesi
YEREL HABERLER Samsun’da karayaka koyunu ıslah projesi
Atakum Belediyesi'nden "8,6 milyon TL'lik yolsuzluk" iddiasına suç duyurusu Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci: "Vergi denetim uzmanları tarafından resen kontrollerde tespit edilmiş, iz sürerek Atakum Belediyesi’ne gelmiş bir dosya" "8 milyon 560 bin TL kamu zararımız var"
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi'nden "8,6 milyon TL'lik yolsuzluk" ...
Çıktığı ahşap merdiven kırılınca hastanelik oldu
YEREL HABERLER Çıktığı ahşap merdiven kırılınca hastanelik oldu
Samsun'da bin 187 paket sigara ve 16 bin dal makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da bin 187 paket sigara ve 16 bin dal makaron ...
Yangında polisler yaşlı kadını ölümden kurtardı Yaşlı kadını alevler arasından kurtaran polis, onu sırtında güvenli bir yere taşıdı
YEREL HABERLER Yangında polisler yaşlı kadını ölümden kurtardı Yaşlı ...
Hırsızlık anı kamerada
YEREL HABERLER Hırsızlık anı kamerada
'Tedavi edemeyiz' denilerek gönderilen 30 yıllık hasta şifaya kavuştu
YEREL HABERLER 'Tedavi edemeyiz' denilerek gönderilen 30 yıllık ...
Felç geçiren 81 yaşındaki hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti
YEREL HABERLER Felç geçiren 81 yaşındaki hastanın yardımına ambulans ...
Samsun'da 11 bin kişiye destek kartı
YEREL HABERLER Samsun'da 11 bin kişiye destek kartı
Başkan Doğan: “Günümüzde bilinçli sosyal medya kullanıcısı olmak çok önemli” Said Ercan Çarşambalılar ile buluştu
YEREL HABERLER Başkan Doğan: “Günümüzde bilinçli sosyal medya ...
Rektör Ünal: “OKAF’22 ve TEKNOFEST ile bölge bir çekim gücü yakaladı”
YEREL HABERLER Rektör Ünal: “OKAF’22 ve TEKNOFEST ile bölge bir ...
Sönmez: "Muhtarlar olarak birlikte hareket edeceğiz"
YEREL HABERLER Sönmez: "Muhtarlar olarak birlikte hareket edeceğiz"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.