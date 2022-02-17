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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OMÜ yeniden THE Genç Üniversiteler Sıralamasında

İHA

OMÜ yeniden THE Genç Üniversiteler Sıralamasında

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Times Higher Education (THE) tarafından belli ölçütlere göre hazırlanan Genç Üniversiteler Sıralaması 2022'de 401+ kategorisinde yer almayı başardı.
Kuruluş tarihi 50 yıl ve altında olan üniversitelerin değerlendirildiği THE Genç Üniversiteler Sıralamasına OMÜ 2019 yılında ilk defa girmiş, bu başarısını 2020 ve 2021 yıllarında da tekrarlamıştı.
Bu sırlamada THE Dünya Üniversiteler Sıralamasındaki 13 performans göstergesi kullanılmakta ancak saygınlık kategorisine daha az ağırlık veriliyor. Üniversiteler, kapsamlı ve dengeli kıyaslamaların yapılabilmesi adına temel görevleri olan öğretim, araştırma, bilgi transferi ve uluslararası görünüm alanlarında değerlendiriliyor.
THE 2022 Genç Üniversiteler Sıralamasında dünya genelinden 539 üniversite değerlendirilmeye hak kazanırken bu sayı 2021'de 475 idi. Derecelendirmeye girmeye hak kazanamayan 251 üniversite de “raportör” konumunda kaldılar.

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